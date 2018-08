Claire Foy no ha recibido pago como compensación por su salario inferior en "The Crown"

Hace meses 'The Crown' se vio de pronto arrastrada al centro del debate por la brecha salarial que aún existe entre actores y actrices en la industria tras descubrirse, de boca de dos de sus productores, que el sueldo de Claire Foy, la encargada de dar vida a Isabel II, había sido considerablemente menor que el de su marido en la ficción, interpretado por Matt Smith, durante sus dos temporadas en la serie de Netflix.

En concreto, la británica percibía 10.000 libras menos que su compañero de reparto por episodio bajo el pretexto de que él era mucho más conocido al haber encabezado ya una de las entregas de 'Doctor Who' desde 2009 a 2013.

Poco después de que el gigante del streaming y los responsables de la producción se disculparan y aseguraran que habían tomado medidas para que no se repitiera nunca una situación similar, se aseguró que Foy había recibido en un solo pago la diferencia inicial entre su sueldo y el de su co-protagonista masculino, que ascendería a 200.000 libras. Sin embargo, ella ha negado ahora que así fuera.

"Eso fue lo que se dijo, que me habían pagado la diferencia. Yo nunca he dicho nada al respecto, ni tampoco los productores. Pero la cuestión es que esa afirmación no era correcta", ha afirmado la intérprete en una entrevista al canal de noticias Al Arabiya de Dubái, en la que no ha entrado a especificar si recibió o no una suma adicional de dinero menor a la que se barajaba en un primer momento.

Lo que sí ha reconocido, tanto en la mencionada conversación como en ocasiones anteriores, es que la atención que de repente se centró sobre ella la hizo sentirse muy incómoda.

"Sucedió al mismo tiempo que estaban saliendo a la luz los casos de otra mucha gente en distintos sectores: en la industria de la música, en el periodismo... en cada industria. Fue por eso, porque se aplicaba a todos los sectores, por lo que se convirtió en una conversación mayor, una a la que resultaba extraño verse arrastrada", ha admitido.