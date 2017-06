Confirmado: Amanda Bynes regresa a la interpretación

En su primera entrevista televisiva en cuatro años, la antigua estrella juvenil Amanda Bynes ha confirmado los rumores sobre su regreso a la pequeña pantalla y lo ha hecho hablando con una madurez y una sensatez poco habitual en ella, al menos desde que comenzaran sus problemas con la justicia y con el consumo de diversas sustancias en 2012. La actriz ha insistido en que es muy "realista" acerca de sus posibilidades, por lo que irá "paso a paso" en su proyecto por reconstruir su carrera.

"Sí que echo de menos actuar y tengo algo sorprendente que anunciar: voy a volver a actuar de nuevo. Quiero hacer televisión. Puede que un par de apariciones como estrella invitada en algunas de las series que me gustan y puede que una nueva serie en la que yo sea la protagonista", reveló la polémica artista en su conversación con Diana Madison para el programa 'Good Morning America'.

Ataviada con una blusa de encaje blanca, unos pantalones grises y sin rastro de las estrambóticas pelucas que lució en sus apariciones públicas durante una de sus etapas más controvertidas, la antigua protagonista de taquillazos como 'Un sueño para ella' o 'Ella es el chico' no evitó hablar de alguna de sus más mediáticas salidas de tono en las redes sociales, como la ocasión en que se le ocurrió tuitear que quería que el rapero Drake "asesinara su va**na", un comentario al que ahora ha restado importancia afirmando que se trataba de una broma -poco graciosa, sí- que se le ocurrió tras consumir ciertas sustancias.

"No lo decía en serio. A ver, quería decir que quería que me destrozara la va**na. Iba en serio, pero estaba drogada, así que lo que quería decir era: 'Vamos a hacerlo'. Estaba drogada y tratando de ser graciosa. ¡Él es guapísimo! ¿Que qué quería decir? Pues, hombre, algo así como: 'Fóll**e, Drake'".

Otro de los temas sobre los que tampoco ha dudado en pronunciarse Amanda ha sido sus cambios a nivel físico a lo largo de los años, hasta conseguir que fuera difícil reconocer en ella a la dulce adolescente que saltó a la fama de la mano de la cadena Nickelodeon. Sobre su inspiración a la hora de construir una imagen más adulta, la actriz -que ahora estudia moda y diseño- cita a la ex stripper Blac Chyna, a quien imitó haciéndose con un vestuario similar al suyo.

"Fui yo quien le robó su look. Hasta me puse los piercings en las mejillas porque ella los tenía. Me parecía que le quedaban genial... Soy una gran admiradora suya, es adorable, una chica genial", aclaró.