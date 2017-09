Desempolva las hombreras... "Dinastía" está de vuelta

Un hurra a las pelucas infladas, a las hombreras, la ropa de lamé dorado y las peleas entre mujeres: "Dinastía" -aquella decadente apoteosis a los excesos de los años 80- está de vuelta con un giro de siglo XXI.

Casi tres décadas después de su salida del aire, regresa en una versión más sexy, jovial y diversa, con dos personajes latinos.

La novela protagonizada por Joan Collins, Linda Evans y John Forsythe fue el programa más visto de la televisión en los ocho años que estuvo al aire.

El 'remake' del canal CW -que sale al aire el 11 de octubre- está igualmente enfocado en las tribulaciones de la poderosa familia petrolera Carrington, con Grant Show ("Melrose Place") en el papel de Blake Carrington, por el que Forsythe ganó dos Globos de Oro.

"Siempre lo comparo con Roger Moore sustituyendo a Sean Connery. Son unos zapatos grandes que llenar, pero eran actores completamente diferentes", explicó Show a la AFP. "Él hizo su propia interpretación y eso es lo que voy a hacer, no puedo hacer lo que John Forsythe hizo".

En el show original (1981-1989), Blake representaba el centro de la moralidad, secuestrado por las maquinaciones malignas de su exesposa Alexis (Collins).

No obstante, en esta versión no será el homofóbico que le decía a su hijo Steven que sus opiniones no eran importantes porque era "un hombre que ponía sus manos sobre otro". Ahora el joven -interpretado por James Mackay- ya ha "salido del armario".

"Siento que mi Blake es más vulnerable, está más preocupado en cómo encaja en su familia, en que Steve lo ame. El Blake de John Forsythe era más dominante, el mío se preocupa por la unidad de la familia, porque su hijo no lo odie", señaló Show.

En una era en la que el público se interesa tanto en las vidas privadas de dinastías de la vida real como los Trump, Clinton, Murdoch y Kardashian, la novela cae como anillo al dedo.

Pero entonces el país era otro y el equipo creativo sintió que eran necesarios varios ajustes para la audiencia de hoy.

El papel de Evan, una ruborizada novia de pueblo, es ahora la poderosa mujer de negocios venezolana Cristal, interpretada por la actriz peruano-australiana Nathalie Kelley ("UnReal").

Igualmente los escritores se deshicieron del matrimonio de careta de Steven, que ahora tiene un amante latino interpretado por el venezolano Rafael de la Fuente.

La serie ya no se desarrolla en Denver (Colorado, oeste) sino en la multicultural Atlanta (Georgia, sureste), en la que la familia rival Colby es negra.

"Es una ciudad moderna, aunque hay bolsones de esa sangra azul, de linaje como en Buckhead, donde viven los Carrington, pero queríamos una ciudad que reflejara el mundo y la compañía a la que Blake está aferrado", explicó Josh Schwartz, co-creador de la serie con Stephanie Savage, su también compañera en su otra exitosa novela "Gossip Girl".

La serie se une a la lista de programas de los 80 y 90 re-versionados para la audiencia de hoy, en los que destaca "Gilmore Girls", "Tres por tres", "MacGyver", "Miami Vice", "Arma mortal", "Twin Peaks", "Los expedientes X", "Starksy y Hutch" y "Hawaii Cinco-0".

"Los 80 fueron la década más grandiosa y necesitamos honrarla, y en eso estamos", dijo Schwartz.

Los esposos Richard y Esther Shapiro, creadores del show original, se reunieron con el equipo creativo y el elenco del actual en una proyección en la glamorosa Bervely Hills.

Allí Esther reveló cómo Richard solía describir el show como "una familia enredada en un árbol incestuoso".

En las presentaciones previas a su salida al aire, el nuevo "Dinastía" ya recibió aplausos.

Aunque por ahora no apareció Alexis, levantando dudas sobre el icónico personaje.

"La verán, hay planes para eso. Pero tendrán que esperar", lanzó Schwartz, enigmático.