Donald Glover anuncia en los Emmy que volverá a ser padre

El actor, músico y realizador Donald Glover fue uno de los afortunados en llevarse dos estatuillas durante la gala de los premios Emmy celebrada ayer domingo en el Microsoft Theater de Los Ángeles, un galardón que, entre otras cosas, le dio la oportunidad de subir al escenario para compartir con el mundo la noticia de que repetirá experiencia en la paternidad junto a su pareja Michelle.

"En primer lugar, quiero darle las gracias a Michelle, mi compañera de vida. Te agradezco mucho que me quieras tanto a pesar de lo loco que me pongo a veces. También quiero dar las gracias a mi bebé, mi hijo, por ser la mayor fuente de alegrías de mi vida. Y también quiero darle las gracias al hijo que todavía no ha nacido. Esta noche vamos a escuchar a Stevie [Wonder]", reveló entusiasmado durante su discurso.

El reputado artista se vio coronado en la ceremonia de anoche como mejor actor protagonista y como mejor director de una serie de comedia por su participación en 'Atlanta', una producción que aborda desde la sátira y la incorrección política el sinfín de dificultades que sufren las familias negras para prosperar en los barrios más desfavorecidos de la ciudad.

"Quiero darle las gracias a Trump por poner a la gente negra en el primer puesto de la lista de oprimidos. Él es probablemente la razón por la que estoy aquí ahora mismo", aseguró en otro momento de su intervención.

Además de lanzar al presidente de Estados Unidos una de las muchas pullas que este recibió a lo largo de toda la velada, Donald se convirtió en el primer artista de raza negra en llevarse un premio de dirección en toda la historia de los Emmy.

Sin embargo, semejante hazaña no servirá en absoluto de consuelo para todos aquellos fans que hace dos meses se vieron sumidos en una profunda decepción después de que el intérprete anunciara que se retiraba temporalmente de la música, abandonando así a su exitoso álter ego Childish Gambino.