Elizabeth Hurley se queda sin programa de televisión

Tras cuatro temporadas en antena y un éxito moderado entre crítica y público que, sin embargo, no ha dejado de disiparse con el paso del tiempo, la cadena de televisión E! ha anunciado que la serie protagonizada por Elizabeth Hurley, 'The Royals', no renovará para una quinta tanda de capítulos y, por tanto, no tendrá siquiera la oportunidad de despedirse de sus incondicionales antes de desaparecer de la parrilla.

"E! no producirá otra temporada de 'The Royals', la serie que estrenó en 2015 y que suponía la primera incursión en el género de la ficción. Durante cuatro temporadas, 'The Royals' ha desvelado los secretos más ocultos que se esconden tras las puertas de palacio y ha brindado a los espectadores todo tipo de giros y sorprendentes desenlaces", ha explicado el canal por medio de un comunicado en el que también ha querido dar las gracias al elenco y a todos los profesionales involucrados en su realización.

"Estamos muy agradecidos al reparto y a todos nuestros socios implicados en la producción, tanto de Lionsgate como de Universal Cable Productions", reza el texto que certifica la defunción de la serie que narraba las andanzas y el drama constante protagonizados por una familia real ficticia encabezada por la afamada intérprete británica.

Sin embargo, según fuentes procedentes de la citada Lionsgate, la ficción televisiva podría cobrar vida de nuevo de aquí a unos años si llegan a buen puerto las negociaciones que habrían emprendido para ello la productora y el canal de entretenimiento Pop, aunque en ese caso es probable que 'The Royals' experimente transformaciones de calado en su trama y en la composición del reparto.