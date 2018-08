Las "Embrujadas" originales no quieren ni oír hablar del reboot de la serie

Que nadie cuente con que el reboot de 'Embrujadas' sorprenda en algún momento a sus espectadores con un cameo de las protagonistas originales. Shannen Doherty y Holly Marie Combs ya habían expresado su desagrado ante la forma en que se había promocionado la nueva serie como una historia "valiente, divertida y feminista" sobre "brujas que luchan contra el patriarcado", al considerar que insinuaba que ese no había sido el caso en la producción que ellas encabezaron, y ahora Alyssa Milano ha sido la última en sumarse a esas críticas.

El reproche que dirige a los responsables del reboot de la discordia es que hayan decidido ignorar el punto de vista sobre hermandad entre mujeres que tanto sus compañeras de reparto como ella misma podrían haber aportado a la historia en calidad de asesoras.

"Desearía que se hubiesen puesto en contacto con nosotras antes y que nos hubiesen invitado a involucrarnos en el proyecto desde el principio. Pero dicho esto, espero de veras que sirva para llegar a una nueva generación y provocar el mismo impacto que tuvo nuestro trabajo", ha asegurado Milano en declaraciones al portal ET Online, para recordar a todos que las hermanas Halliwell defendieron como las que más el empoderamiento femenino en su momento, lo que a su vez le lleva a descartar la idea de involucrarse más adelante en la serie.

"No creo, no. Me parece que ese barco ya ha zarpado, al menos para mí".Tampoco parece prudente esperar que Holly o Shannen acepten una invitación similar que, desde el nuevo reparto -formado por Melonie Diaz, Sarah Jeffery y Madeleine Mantock-, ya les han hecho llegar. La primera de las dos intérpretes, encargada de dar vida a Pipper en la ficción, arremetió contra la nueva versión de 'Embrujadas' por modificar el perfil de las tres brujas para que ahora sean jóvenes universitarias, lo que en su opinión solo sugeriría que las actrices originales eran "demasiado viejas para hacer un trabajo que ya hicieron hace doce años".

Shannen, la bruja Prue en las tres primeras temporadas, también elevó una queja similar en sus redes sociales tras leer la descripción con que se presentaba la idea que ha desarrollado la cadena CBS.