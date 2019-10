Emilia Clarke espera que el cancelado "spin-off" de "Juego de tronos" pueda retomarse

La actriz Emilia Clarke, quien diera vida al malogrado personaje de Danaerys Targaryen en la exitosa y ya finalizada "Juego de tronos", no ha dudado en expresar su deseo de que ese "spin-off" de la ficción televisiva que iba a protagonizar Naomi Watts antes de ser fulminantemente cancelado esta semana pueda salir adelante en el futuro, aunque sea a base de "reencarnarse" en una serie con un título y enfoque diferenciados.

"La verdad es que no estoy del todo segura de lo que ha pasado. Me imagino que, como ocurre muchas veces en esta industria, es complicado conseguir ciertas cosas a la primera. Puede que la idea acabe reencarnándose en otro proyecto de aquí a unos años, todo se verá. Puede que si ahora no funciona es porque no se haya podido alcanzar el nivel de perfección que debiera", ha opinado en conversación con "Entertainment Tonight".

Por el momento, la cadena de televisión HBO no ha dado demasiadas explicaciones acerca de su decisión de suspender la producción, de la que ya se había rodado el primer episodio y que, de haber salido adelante, habría dado a conocer a los espectadores buena parte de lo que acontecía en el continente ficticio de Poniente mil años antes de los eventos narrados en "Juego de tronos".

De hecho, el canal de televisión por cable ha optado por poner el foco en la otra serie que tratará de dar continuidad a las adaptaciones televisivas de la obra de George R.R. Martin, "House of the Dragon", la versión para la pequeña pantalla del libro "Fuego y sangre" que el estadounidense publicó hace casi un año para profundizar en los orígenes y en la brutal trayectoria de la temida dinastía Targaryen.