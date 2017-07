Los Emmy sin claro favorito con "Juego de tronos" fuera de competencia

635x357 Emmy: "Game Of Thrones" y "Veep" son las mejores series. LYNN ELBER (Associated Press)

Las nominaciones a los premios Emmy se anuncian este jueves y, con "Juego de tronos" fuera de competencia, no hay un claro favorito.

La popular serie de HBO sobre familias nobles luchando por el control del trono de Hierro se llevó 12 estatuillas el año pasado, un récord, pero este año no compite porque la nueva temporada no comienza hasta el domingo.

La Academia de la Televisión tiende a nominar y votar de forma conservadora, con los Emmys dominados por los perennes favoritos "Tronos" y "Downton Abbey", que terminó en marzo de 2016.

Pero ahora, con ambos programas fuera de competencia, las nominaciones se distribuirán entre debutantes como "The Crown", sobre el ascenso de Isabel II al trono y favorita a ganar mejor drama, según el sitio de predicciones Gold Derby.

Está también la nostálgica serie de terror "Stranger Things", que ganó en los premios del sindicato de actores y productores. Ambos producidos por Netflix.

La serie distópica de ciencia ficción "The Handmaid's Tale" de Hulu, "This Is Us" de NBC y "Westworld" de HBO deben entrar en las categorías de Mejor drama, así como en las de guión y actuación.

Del año pasado, "The Americans" (FX), "Better Call Saul" (AMC), "Homeland" (Showtime), "House of Cards" (Netflix) y "Mr. Robot" (USA) serán igualmente aspirantes a los principales premios.

"Creo que tienen la nominación segura 'The Handmaid's Tale' y 'The Crown'. No me importaría ver 'Westworld' porque creo que fue más creativamente ambiciosa", dijo el experto en premios Tim Goodman en una columna en The Hollywood Reporter.

"Me preocupa que 'Stranger Things', una serie que disfruté pero no tiene el mérito para ser nominada a mejor drama, entre", añadió.

Los 21.000 miembros de la Academia tuvieron dos semanas para revisar las numerosas opciones de los 12 meses.

"Ha sido un año extraordinario para la televisión. La industria nunca estuvo tan dinámica e inventiva, y los escritores y creativos nunca fueron tan prolíficos", indicó el presidente de la Academia, Hayma Washington.

Las nominaciones serán anunciadas por la actriz de "Veep" Anna Chlumsky y la estrella de "Criminal Minds" Shemar Moore en la Academia de la Televisión a las 8H30 (15H30 GMT) y será transmitida en directo por la página de los premios, Emmys.com.

La categoría con más estrellas es la de mejor actor en una miniserie o película para TV y este año la lidera Robert De Niro con su interpretación del estafador Bernie Madoff en "The Wizard of Lies".

Riz Ahmed, Ewan McGregor, Geoffrey Rush y John Turturro deben también ser nominados, junto a Benedict Cumberbatch y Jude Law.

El protagonista de "House of Cards" Kevin Spacey, dos veces ganador del Óscar pero nunca del Emmy, debe entrar en la categoría de mejor actor dramático.

Pero tiene competencia con los aclamados papeles de Sterling K Brown ("This Is Us"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") y Rami Malek ("Mr. Robot").

Como mejor actriz de comedia, Julia Louis-Dreyfus suena con fuerza para ganar su sexto Emmy por su papel como la expresidenta Selina Meyer en "Veep" (HBO).

Melissa McCarthy debe entrar en la categoría de mejor actriz de comedia invitada por su interpretación del secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer en "Saturday Night Live".

Pero la competencia está dura: McCarthy, que suma siete estatuillas, enfrenta competencia póstuma con la leyenda de "Guerra de las galaxias" Carrie Fisher, que apareció en la serie británica "Catastrophe" antes de su muerte en diciembre.

Otros que podrían disputar la categoría son Alec Baldwin por su encarnación del presidente Donald Trump y Kate McKinnon, de la candidata Hillary Clinton, también en "Saturday Night".

Hay siete nominados para el mejor drama y la mejor comedia, las restantes categorías se disputan entre seis candidatos.

"Juego de tronos" hizo historia el año pasado al ganar 12 estatuillas -tres en las categorías más importantes- y convertirse en el programa de ficción más galardonado desde que arrancó la premiación casi 70 años atrás.

Una segunda ronda de votación se realizará en agosto de cara a la gala que se celebrará el 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles con el comediante Stephen Colbert como anfitrión.