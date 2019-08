Ewan McGregor vuelve como Obi-Wan Kenobi para una nueva serie de "Star Wars"

El actor Ewan McGregor retomará finalmente -o eso asegura el por lo general fiable portal de noticias Deadline- su aclamado papel del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, el personaje al que dio vida en la trilogía de precuelas de 'Star Wars' estrenadas en la década pasada, de cara a una nueva serie que está preparando el gigante Disney para ser lanzada próximamente en su flamante canal de contenidos a la carta Disney+.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre tan ilusionante proyecto, como asegura el mismo medio, pero la participación del intérprete escocés estaría ya asegurada tras la firma de un suculento contrato.

Dentro de una semana, informan fuentes del entorno de la producción, la propia Lucasfilm emitirá un comunicado para informar de la trama que abordará la serie y, con suerte, del título escogido.

Los primeros rumores sobre el regreso del astro de Hollywood al universo 'Star Wars' empezaron a circular hace ya casi un año, pero en ese momento se especulaba con la posibilidad de que McGregor fuera a protagonizar un spin-off sobre Obi-Wan Kenobi al estilo de la denostada 'Solo: A Star Wars Story': un fracaso en taquilla que habría servido a Disney como toque de atención para no saturar al público con tantas cintas basadas en el universo creado por George Lucas.

En el caso de que se confirme su participación en la futura serie, Ewan McGregor volverá por todo lo alto a la escena interpretativa tras un parón de nueve meses, como él mismo confesaba en una de sus últimas entrevistas. "No he trabajado desde el rodaje de esta película en Noviembre, así que me he tomado un tiempo libre que necesitaba y además quería. Empezaré a rodar un nuevo proyecto en septiembre, después de varios meses en los que he estado muy ocupado haciendo nada", bromeaba el actor.