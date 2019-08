Ex Calle 7, Jorge López, cuenta cómo logró ser parte de Televisa

El ex-participante de Calle 7 Panamá, Jorge López, se encuentra en el mejor momento de su vida; y es que fue contratado por la cadena mexicana Televisa y hace poco apareció en un capítulo de la famosa serie La Rosa de Guadalupe.

La producción de Tu Mañana lo contactó este viernes y dio los detalles de la gran oportunidad que ha tenido al ser parte del grupo de actores que conforman esta gran producción mexicana.

El español explicó que aun cuando Panamá está día a día creciendo en la producción, tanto de cine como de televisión; él se propuso buscar otros horizontes y lo logró.

"...iba enfocado en que no iba a ser difícil, no me lo quise plantear difícil y no fue difícil para mí, me enfoqué en que mi competencia iba ser yo mismo y así lo hice"; expresó y además reveló que no sólo cuenta con una participación en La Rosa de Guadalupe sino que además, "vienen cosas más grandes", pues ya están grabadas sólo que no puede revelarlas en detalle.

"La carrera que estudié en Madrid fue Artes Escénicas, por eso quería seguir con ella y materializarlo, tengo amigos en Miami en Telemundo, pero si me comentaron que aquí tendría una buena oportunidad...", manifestó.