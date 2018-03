James Franco regresará a la segunda temporada de 'The Deuce'

La todopoderosa HBO ha optado finalmente por permitir que James Franco regrese como uno de los protagonistas principales -por partida doble- de una de sus producciones más exitosas del año pasado, 'The Deuce', a pesar de que en las últimas semanas el polifacético actor haya sido acusado de desplegar un comportamiento inapropiado tanto dentro como fuera del set de rodaje por varias antiguas compañeras y alumnas de su escuela de interpretación.

La decisión de la productora contrasta con la actitud de otras cadenas hacia sus estrellas protagonistas envueltas en casos de acoso o abusos sexuales, independientemente de que dichas alegaciones hayan sido o no respaldadas con pruebas: la serie de Jeremy Piven 'Wisdom of the Crowd' fue cancelada por la CBS después de que varias mujeres alegaran que el británico las había toqueteado sin su consentimiento y la premiere de la última película del humorista Louis C.K. -que sí admitió haberse masturbado frente a antiguas empleadas- fue cancelada a raíz de escándalo en que se vio envuelto.

En el caso de James Franco, habría resultado muy complicado a nivel narrativo justificar su ausencia de la trama debido a que en la serie da vida a dos gemelos: Vincent y Frankie Martino, que se ven envueltos en el nacimiento de la industria del porno en el Nueva York de los años 70.

Una de las guionistas de la serie, Megan Abbott, confirmó este domingo a su paso por la gala de los WGA (el Gremio de Escritores de América) que "por supuesto" que el actor regresaría para grabar nuevos episodios.

Por su parte, James -que también produce y dirige ocasionalmente 'The Deuce'- respondió a las acusaciones contra su persona alegando que muchas eran "imprecisas" y que no le constaba haber incomodado a ninguna de las personas con las que había trabajado, pese a lo cual aseguró que enmendaría sus actos si se demostraba que había actuado de forma reprochable.