Jamie Lynn Spears regresa a la interpretación de la mano de Netflix

Hace una década, cuando Britney Spears estaba en su momento de mayor éxito, su hermana pequeña Jamie Lynn se estaba labrando su propia carrera como ídolo juvenil cristiano con una imagen pública impoluta gracias a la serie de Nickelodeon 'Zoey 101'.

Su trayectoria se vio truncada súbitamente cuando se anunció que la joven estaba esperando su primer retoño con tan solo 16 años y su familia decidió que había llegado el momento de que se retirara del mundo del entretenimiento para darle la oportunidad de madurar y adaptarse a su papel de madre lejos del escrutinio mediático.

En los últimos tiempos la artista ha trabajado muy duro para hacerse un nombre en la industria country, pero ahora ha decidido retomar su faceta como actriz -que tenía aparcada desde que apareciera hace diez años en la serie 'Miss Guided'- de la mano del gigante Netflix.

Jamie Lynn se ha hecho con un papel en la serie 'Sweet Magnolias', basada en el libro homónimo de Sherryl Woods, en la que dará vida a Noreen Fitzgibbons, una mujer joven que trata de rehacer su vida tras tomar una serie de malas decisiones.

"Atención todos, mamá va a volver al trabajo. ¡Me muero de ganas de que conozcáis a Noreen! Me he enamorado de esta historia y me emociona muchísimo poder contribuir a contarla", ha anunciado emocionada la artista, que dio la bienvenida a su segunda hija -la primera con su actual marido Jamie Watson- en abril del año pasado.