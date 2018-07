635x357 Jane Fonda habla de secuela de “9 to 5”, y de Vietnam. LYNN ELBER (Associated Press)

Jane Fonda dice que todavía es confrontada por veteranos de la Guerra de Vietnam por su activismo antibélico de los años 70, algo que recibe con beneplácito.

Tales encuentros son una oportunidad para hablar, algo que Fonda dice debe hacerse con "mente abierta y corazón blando".

Fonda recibió críticas amargas tras ser fotografiada sobre un sistema antiaéreo durante una polémica visita a Vietnam del Norte en 1972. Al reunirse el miércoles con críticos de televisión para discutir un nuevo documental de HBO sobre su vida, expresó remordimiento por ese momento.

Dijo que fue desconsiderada al posar sobre el arma y que le resultaba "horrible" pensar en el mensaje que envió a los soldados y sus familias con su acto.

Fue una reunión previa con soldados estadounidenses en París lo que desató su activismo, dijo Fonda. Su creencia de que Estados Unidos siempre batallaba "del lado de los ángeles" fue sacudida por lo que escuchó y luego leyó.

Su difunto padre, el afamado actor Henry Fonda, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y Jane Fonda había servido como "Miss Reclutadora del Ejército" en 1954.

Se sintió traicionada y engañada por el liderazgo estadounidense sobre la guerra y decidió hacer todo lo posible para ayudar a detenerla como parte de un movimiento, contó.

A sus 80 años reflexiona sobre su vida en "Jane Fonda in Five Acts" de HBO, de la directora y productora Susan Lacy, que se estrena en septiembre. Fonda continúa trabajando: protagoniza con Lily Tomlin la serie de Netflix "Grace and Frankie" y aparecerá con Tomlin y Dolly Parton en una secuela de su exitosa película de 1980 "9 to 5" (“Cómo eliminar a su jefe”).

La nueva versión de la cinta sobre el maltrato a las mujeres en los lugares de trabajo tendrá que abordar cómo la situación es peor hoy en algunos casos, incluyendo el trato a contratistas, o no actuará en ella, advirtió Fonda.

Del lado positivo, dijo que espera ver los casos de acoso sexual declinar "porque los hombres están asustados".