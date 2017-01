635x357 Jasmine Guy regresa al campus para drama de BET "The Quad". FRAZIER MOORE (Associated Press)

Jasmine Guy ha vuelto a la escuela ficticia, por tercera vez.

A los 54 años, ha tenido una carrera variada como bailarina, escritora y cantante y también como actriz, pero sigue siendo más conocida por su papel de la estudiante universitaria Whitley Gilbert en la serie de comedia derivada de "El Show de Bill Cosby" ''A Different World" ("Un mundo diferente"), que se transmitió de 1987 a 1993. Y también trabajó en la comedia universitaria de Spike Lee "School Daze" ("Aulas turbulentas").

Ahora, décadas después, regresa a las aulas para "The Quad", un nuevo drama de la cadena BET que transcurre en la universidad Georgia A&M y que se estrena el miércoles a las 10 p.m. (hora del este).

"Esa es la tercera universidad ficticia históricamente negra en la que he estado", dijo Guy con una sonrisa. "¡Y no tengo un diploma para demostrarlo!".

"The Quad" gira en torno a la ambiciosa y sensual doctora Eva Fletcher, quien, tras un tropiezo en su carrera, acepta trabajo como rectora de Georgia A&M. La acompaña su hija, una adolescente rebelde que cursa el primer año de la universidad.

La casa de estudios tiene un sinfín de problemas, financieros y otros. Y Eva —mujer y norteña que además tuvo un escandaloso romance con un estudiante de posgrado — no es bien recibida por sus colegas.

El elenco es encabezado por Anika Noni Rose e incluye a Peyton Alex Smith, Jazz Raycole, Ruben Santiago-Hudson, Zoe Renee, Jake Allyn y Guy, quien da vida a la decana de la Facultad de Historia Ella Grace, una fuerte aliada de Eva.

"'The Quad' lidia con una recién llegada afuerina puesta a cargo", dijo Guy. "También lidia con las políticas del mundo académico y con los problemas que enfrentan los estudiantes, como abuso sexual. Es un momento complicado para los jóvenes en la universidad. Se sienten poderosos, como si fueran dueños del mundo, y al mismo tiempo están muertos de miedo".

Guy, nacida en Boston, tenía 8 años cuando su familia se mudó a Atlanta, donde hoy vive con su hija adolescente. Su padre, el reverendo William Guy, fue pastor de la histórica Iglesia Bautista Amistad, ubicada a escasas calles del complejo de la Universidad de Atlanta donde se filma "The Quad".

Desde temprana edad Guy estuvo interesada en bailar, y a los 17 años se mudó a Nueva York para estudiar danza en el Alvin Ailey American Dance Theater.

Su carrera televisiva comenzó con un papel de bailarina en la serie musical de 1982 "Fame" ("Fama"), bajo la dirección de la coreógrafa Debbie Allen.

A lo largo de los años, apareció como invitada en "Melrose Place", "Living Single" y "Touched By an Angel" ("El toque de un ángel"), y tuvo un papel recurrente en la comedia de Showtime "Dead Like Me" ("Tan muertos como yo").

También hizo teatro, incluyendo la obra unipersonal "Raisin' Cane: A Harlem Renaissance Odyssey", que celebra la agitación creativa y política de Harlem en la década de 1920. Y publicó una biografía de la activista (y madre de Tupac Shakur) Afeni Shakur.

¿Le es difícil ser tan multifacética?

"Cuando hago algo estoy totalmente enfocada en eso", dijo. "Quiero ser juzgada en todas estos campos contra el mejor. No quiero oí, 'para ser BAILARINA puede cantar'. O 'para ser ACTRIZ puede escribir'. No creo que sea maravillosa en una cosa en particular, pero sí soy buena en MUCHAS cosas".

Aun así, hablar de los logros de Jasmine Guy inevitablemente lleva a "A Different World". Es algo que recuerda con mucho cariño no solo porque la serie tuvo gran éxito, sino porque supo darle al público lecciones importantes, con humor.

"Logramos abordar temas muy serios y a la vez ser graciosos y entretener", dijo un poco melancólica. "La pasamos increíble haciendo ese programa. Extraño tener esa plataforma, y extraño tener a ese personaje y esconderme tras él".