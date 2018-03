Jeffrey Tambor asume con "decepción" su despido de la serie "Transparent"

El actor Jeffrey Tambor ha pasado en solo unos años de recibir aplausos y premios por su papel protagonista de Maura Pfefferman en la aclamada serie de Amazon 'Transparent' -sobre un padre de familia que inicia un proceso de reasignación de sexo en sus años de madurez-, a tener que abandonar súbitamente la producción como consecuencia de las acusaciones de acoso sexual que pesan contra él, vertidas nada menos que por dos miembros del equipo de la serie.

Desde que salieran a la luz las alegaciones a finales del año pasado, el veterano intérprete de 73 años ha defendido con vehemencia su inocencia y, además, no ha escatimado en adjetivos a la hora de expresar su indignación ante un caso, según su versión de los hechos, completamente fabricado o fruto de una supuesta "malinterpretación" de sus gestos o comportamientos.

Y a pesar de que Tambor llegó a emitir un comunicado para anunciar su intención de no volver a trabajar en la serie, poco después de que su nombre se uniera a una lista de supuestos "depredadores sexuales" como el productor Harvey Weinstein, el actor Kevin Spacey y el director Brett Ratner, los estudios Amazon no dudaron en abrir una investigación interna para aclarar la naturaleza del supuesto trato denigrante que habría dispensado a sus compañeras Van Barnes -su asistente personal- y a Trace Lyssette -actriz que da vida a la profesora de yoga Shea- y actuar en consecuencia.

Las pesquisas iniciadas por Amazon han finalizado concretamente misma semana, y aunque no han trascendido demasiados detalles sobre las conclusiones, la productora ha confirmado que Jeffrey Tambor no regresará a la serie que, tras cuatro exitosas temporadas, supuso para él una segunda edad de oro en Hollywood. La decisión tomada se ha visto, casi de forma inmediata, seguida de un nuevo comunicado del actor que deja patente su "profunda decepción" ante el desenlace de tan delicado proceso y, sobre todo, ante su convicción de que la investigación se ha visto caracterizada por una notable falta de imparcialidad, independencia y profesionalidad.

"Estoy profundamente decepcionado por la forma en que Amazon ha gestionado estas falsas acusaciones vertidas contra mí. Y me decepciona aún más que Jill Soloway [creadora y guionista de la serie] me haya caracterizado de forma injusta como alguien dispuesto a hacer daño a mis compañeros de trabajo. En los cuatro años que llevamos trabajando juntos en esta increíble serie, jamás se ha tratado directamente conmigo estas acusaciones ni tampoco con nadie del entorno de Amazon. Por tanto, solo puedo asumir que la investigación que se inició contra mí estaba llena de importantes carencias y sesgos que atribuyo a la atmósfera tan politizada que ha afectado a nuestra dinámica laboral. Al igual que he declarado en otras ocasiones, me disculpo si alguna de mis acciones ha sido de alguna forma malinterpretada, pero seguiré defendiéndome de estas falsedades. El mayor disgusto que me llevo de todo esto es que nuestra rompedora serie, que cambió tantas vidas, esté ahora en peligro", reza la nota que ha facilitado el actor.