Karla Souza quiere que su carrera profesional sea "una maratón"

635x357 La actriz Karla Souza reconocida por su trabajo en "How to get away with murder". Foto/Cortesía.

Considerada como una de las reinas de la taquilla en México, la actriz Karla Souza continúa alternando con fortuna trabajos en la pequeña y gran pantalla con la intención de construir una carrera larga, variada y sostenida en el tiempo.

"El equilibrio (entre personajes y trabajos diferentes) es lo que más busco para poder tener una carrera como una maratón y no una carrera corta", dijo Souza (Ciudad de México, 1986) en una entrevista telefónica con Efe.

Muy conocida por su participación en enormes éxitos de los cines mexicanos como "Nosotros los nobles" (2013) o "¿Qué culpa tiene el niño?" (2016) y por su trabajo en "How to get away with murder", Souza estrenará mañana en NBC Universo "Niño santo", que según la actriz fue una serie "que rompió muchos paradigmas y estereotipos" en México y que, en ese sentido, fue "revolucionaria"

"Niño santo" relata la llegada de tres jóvenes doctores a una alejada y pequeña comunidad en el sur de México que no quiere ser tratada por los médicos y que solo confía en un misterioso curandero.

Para Souza, uno de los principales atractivos de "Niño santo" es el espinoso choque entre la medicina y el mundo "místico" y de la fe.

"Hay religiones que no creen en la medicina hoy en día aún y creo que es un tema muy relevante. Hay religiones que están en contra de la medicina y que creen que imponer las manos puede sanar a gente", argumentó la intérprete.

"(En 'Niño santo') ves que un doctor necesita de un milagro o que no se puede explicar algo científicamente y eso es algo que me interesaba muchísimo. ¿Qué hace una persona en esa situación?", añadió Souza sobre una serie inspirada en la figura de un curandero real de Nayarit.

La actriz también habló sobre "Everybody loves somebody", el nuevo filme que protagoniza y que se estrenó este fin de semana en el festival de cine de Palm Springs (California, EEUU).

"Es una película mucho más íntima comparada con las que he hecho recientemente", apuntó sobre una cinta que narra las dudas sentimentales de una ginecóloga acerca de darle una nueva oportunidad a su exnovio o lanzarse a otras posibilidades.

"Antes de Catalina Aguilar Mastretta (realizadora de este filme), no me había dirigido nunca una mujer. Para mí era muy importante trabajar con el punto de vista y la sensibilidad de una mujer en esta historia", explicó.

Según Souza, su personaje es una mujer "llena de defectos y también de cualidades", y la actriz mostró, asimismo, su interés por dar vida a roles femeninos "tridimensionales" que abran camino hacia la igualdad.

"Creo que es muy importante quitarle el estigma negativo que tiene la palabra feminismo, justamente en la cultura latina, que podría ser bastante machista todavía (...). Me tomo la responsabilidad muy en serio de poder lograr que la oportunidad llega al igual a la mujer que al hombre y que todos podamos crecer a la par", defendió.

También a la vuelta de la esquina, el 19 de enero, aparece el regreso de "How to get away with murder", con unos episodios muy intensos para Souza.

"Híjole, creo que han sido los capítulos más difíciles de todo mi trabajo en la serie. Me han retado como actriz mucho más que nunca", afirmó sobre una producción en la que se siente cómoda porque cada vez le dan "más espacio creativo".

Además subrayó el valor de poder estar junto a una artista de la talla de Viola Davis, un faro para Souza en todos los sentidos.

"Yo siempre había buscado como un mentor, una guía para mi carrera y mi vida personal, y justamente Viola Davis es una mujer que realmente admiro no solo laboralmente sino también personalmente", detalló.

Y para 2017 le esperan dos proyectos fílmicos más. Dirigido por Alfonso Pineda Ulloa y con guión de Paul Schrader (que escribió "Taxi driver"), el thriller "The Jesuit" cuenta con un reparto muy notable con actores como Paz Vega, Tim Roth, Ron Perlman y Brian Cox.

Souza adelantó que en esta película interpretará a "una texana y racista" dueña de un prostíbulo.

Asimismo, la actriz intervendrá en "Jacob's ladder", la nueva versión de la película de Adrian Lyne de 1990 sobre las alucinaciones de un veterano de la guerra de Vietnam.

Con un presente y futuro inmediato tan ajetreados, Souza admitió que sí percibe cierta presión a la hora de elegir sus próximos papeles después de su éxito en los últimos años.

Además, comparó a una película con un hijo al que le das "todo lo que puedes" y "todo lo que tienes", y que luego a "veces le va bien la vida y otras no tan bien", pues -añadió la actriz- que sus trabajos le gusten o no al público no está en sus "manos".