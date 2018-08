Kathleen Turner no recuerda con cariño su paso por "Friends"

Entre el variado elenco de personajes secundarios al que recurrieron los guionistas de 'Friends' entre 1994 y 2004 para construir un currículum sentimental y un pasado a sus seis protagonistas, el de Kathleen Turner siempre será uno de los favoritos de los fans de la serie por su magistral interpretación como el padre de Chandler: una famosa corista de Las Vegas con quien su hijo se reconcilia poco antes de su boda con Monica.

Aunque sus breves apariciones dejaron a los espectadores con ganas de ver en acción a la disfuncional familia Bing en más escenas, lo cierto es que no está claro si la actriz habría accedido a regresar para retomar el papel más allá de los episodios que giraron en torno al enlace en vista de que su experiencia en el set de rodaje no fue precisamente placentera.

"Voy a ser muy sincera, tal y como acostumbro: no me sentí muy bien recibida por el resto del reparto. Recuerdo que llevaba puesto un vestido muy ajustado de lentejuelas, un atuendo muy incómodo, y mis zapatos de tacón me estaban matando. Me resultó muy extraño que a ninguno de los actores se le ocurriera ofrecerme asiento. Al final tuvo que ser uno de los miembros más veteranos el que pidió que me trajeran una silla", ha confesado en una entrevista a la revista Vulture.

Pese a que no disculpe su comportamiento, la veterana artista -a quien uno de los creadores de la sitcom, David Crane, le ofreció personalmente el cameo tras ver uno de sus espectáculos- se consuela en parte al saber que no era algo personal, ya que el resto de estrellas invitadas recibieron un trato muy similar."Los actores de 'Friends' eran un grupo muy unido, pero no creo que mi experiencia con ellos fuera un caso aislado. Creo que sencillamente tenían unos vínculos de conexión tan fuertes que nadie del exterior les importaba de verdad", ha asegurado.