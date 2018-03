Kelsey Grammer rinde homenaje al fallecido John Mahoney

El actor Kelsey Grammer no dudó en tomarse varios días antes de reaccionar públicamente a la noticia de la muerte de John Mahoney, el intérprete de 77 años que daba vida a su padre en la exitosa serie 'Frasier' y que falleció el pasado domingo en Chicago como consecuencia de varios problemas de salud que arrastraba desde hace años.

Sin embargo, la espera ha merecido sin duda la pena a tenor del sobrio pero conmovedor homenaje que rindió al malogrado artista en la noche de ayer miércoles, empleando sus redes sociales para compartir una enternecedora imagen en blanco y negro que retrata a los dos artistas fundidos en un abrazo, probablemente durante la grabación de uno de los capítulos de la aclamada 'sitcom'.

"Era mi padre. Le quería", reza el breve pero sentido mensaje con el que la estrella televisiva quiso acompañar una instantánea que, todo sea dicho, hablaba por sí misma.A lo largo de los casi diez años en que 'Frasier' estuvo en antena y se erigía como una de las producciones más exitosas y rentables de la pequeña pantalla, Kelsey Grammer (Frasier), John Mahoney (Martin) y David Hyde Pierce (Niles, hermano del primero) deleitaron a los espectadores de todo el mundo tanto con sus ingeniosos diálogos como por la evidente química que existía entre sus personajes y, por tanto, entre ellos mismos.

Sin embargo, han sido escasas las ocasiones en las que los tres intérpretes se dejaron ver juntos desde el fin de la famosa ficción en 2004, un período en el que John Mahoney se mantuvo prácticamente desaparecido de la escena pública al margen de conceder alguna que otra reveladora entrevista en la que, precisamente, se sinceraba sobre sus superadas batallas contra el cáncer.

"He hecho algunas de mis mejores películas después de que se me diagnosticara el cáncer. Siempre tuve claro que no iba a dejar que me venciera. Había esperado demasiado tiempo para vivir mi gran momento. Cuando me dijeron que tenía cáncer, le contesté a mis doctores: 'No me importa, haré lo que tenga que hacer para librarme de él'. Luego me dijeron que mi actitud había contribuido en gran medida a la victoria", explicaba Mahoney, quien debutó en la gran pantalla a la edad de 39 años.