Kerry Washington extrajo el "coraje" para ser madre de su personaje en "Scandal"

A lo largo de los últimos cinco años, la actriz Kerry Washington ha consolidado su condición de estrella televisiva gracias a su papel de Olivia Pope en la afamada serie de televisión 'Scandal', pero como ella misma ha afirmado ahora que se dispone a despedirse de tan carismático personaje tras más de un lustro en antena, la experiencia también le sirvió en su momento para sacar de su interior la fuerza y la valentía necesarias para cumplir su sueño de ser madre.

"La verdad es que no sé si tendría hijos a día de hoy, en este punto de mi vida, si ella [Olivia Pope] no me hubiera hecho sentir que todo es posible. Creo que este personaje me ha aportado una dosis adicional de coraje, así que me quedaré con todo eso que me ha dado. No podré quedarme con los bolsos de Prada, pero al menos no tendré que decirle adiós a su coraje, que es lo más importante", ha revelado en conversación con Entertainment Tonight.

A pesar del fin de ciclo que, para su trayectoria profesional, se desprende del cierre definitivo de la historia creada por Shonda Rhimes, la reputada intérprete -madre de los pequeños Isabelle (3) y Caleb (1) junto a su marido Nnamdi Asomugha- no puede disimular su satisfacción ante el hito que ha supuesto la producción en el plano cultural y mediático.

"Han pasado muchas cosas con esta serie, empezando por tener a una mujer negra como protagonista de un espacio en la televisión nacional, y eso es importante. Pero es igualmente relevante el hecho de que el ambiente de trabajo se haya visto presidido siempre por el trato respetuoso que nos hemos dedicado los unos a los otros. Espero que eso sea también parte del legado que dejamos", ha expresado en la misma entrevista.

Pero además de echar la vista atrás con una mezcla de nostalgia y orgullo ante lo logrado, la artista estadounidense también mira con optimismo al futuro ahora que se ha confirmado su presencia en la próxima comedia 'Little Fires Everywhere', una apuesta de la cadena online Hulu en la que compartirá protagonismo nada menos que con Reese Witherspoon.

"Quiero dar continuidad a ese legado y seguir rompiendo barreras con mi trabajo. Estoy muy entusiasmada con los nuevos proyectos que tenemos en desarrollo, como un piloto para [el canal] ABC que consiste en una comedia de mujeres ['Man of the House'] y otra serie que estoy haciendo con Reese. Hay muchas oportunidades para seguir evolucionando y ese es mi objetivo ahora", ha aseverado.