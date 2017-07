Lea Michele recuerda a Cory Monteith en el cuarto aniversario de su muerte

Hace cuatro años, en julio de 2013, a los seguidores de 'Glee' les pillaba completamente por sorpresa la triste noticia de que Cory Monteith -el intérprete que daba vida en la serie al popular Finn Hudson- había fallecido a la temprana edad de 31 años a causa de una sobredosis, a pesar de que en el pasado siempre había hablado abiertamente de sus problemas con las drogas y su dura batalla hasta rehabilitarse.

Una de las personas a las que más afectó su pérdida fue sin duda Lea Michele, quien además de encarnar a su pareja en la ficción era también su novia en la vida real. Desde tan fatídico suceso, la artista de 30 años ha conseguido recuperarse con mucho esfuerzo tanto en el plano sentimental -mantuvo una relación de dos años con el modelo Matthew Paetz, aunque ahora vuelve a estar felizmente soltera- como en el profesional, en el que tardó en reorientar su carrera tras el final de la producción que le dio la fama.

Pero sin importar el resto de circunstancias de su vida personal, cada 13 de julio Lea sigue recordando religiosamente a su pareja y enviándole su cariño allá donde esté. "Difícil de creer que hayan pasado cuatro años... Te echamos de menos C... Yo te quiero más", reza el mensaje que ha compartido un año más en Twitter e Instagram acompañado en esta ocasión de una foto en blanco y negro de los dos.

El fallecido actor ha tenido un papel muy especial en la carrera musical de Lea, quien le ha dedicado canciones en sus dos álbumes de estudio. En su último disco 'Places', la neoyorquina dudó hasta el último momento en incluir o no el tema 'Hey You' por lo complicado que sigue resultándole hablar en público de la muerte de su antiguo compañero sentimental.

"En un principio no pensaba incluirla en el álbum. Es un tema muy delicado para mí y me es muy duro hablar de ello, y no quería tener nada en el disco de lo que no pudiese hablar. Pero me parecía tan bonita... No va sobre la pérdida, ni sobre la tristeza, es sobre la alegría y el amor. Me gusta mucho la canción, y de verdad que representa como ninguna otra quien soy y por lo que he pasado en mi vida. No hablo demasiado de todo eso más allá de ese tema. Si vienes a uno de mis conciertos, ahí es donde me abro y explico lo que cada una de estas canciones significa para mí. Al final, la canción es muy específica, y la gente va a sacar de ella lo que quiera, pero yo quería hacer una canción sobre la pérdida de un ser querido, pero que no fuese necesariamente triste. Quería mostrar los momentos bonitos y hay una historia oculta en ella de la que hablo en mis conciertos", relataba al portal de noticias Pride Source el pasado abril.