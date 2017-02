Leighton Meester no reniega de sus fans de "Gossip Girl"

Pese a que hace ya cinco años que la serie 'Gossip Girl' se despidió revelando tras seis temporadas quién era realmente la Reina Cotilla, Leighton Meester se muestra muy realista respecto a la notoriedad que han conseguido sus trabajos interpretativos posteriores, reconociendo que ninguno de ellos ha calado tanto entre el público como su personaje de Blair Waldorf.

Sin embargo, a la actriz no le pesa que se le siga asociando irremediablemente a la joven heredera del Upper East Side neoyorquino, por mucho que le entusiasme la perspectiva de que el paso del tiempo le permita dar vida a mujeres adultas y no únicamente a adolescentes o veinteañeras.

"Me siento muy afortunada de contar con unos fans tan maravillosos. Muchos de ellos han crecido con la serie o bien lo están haciendo ahora. A menudo la gente me dice que está viendo de nuevo todos los episodios desde el principio", explica la intérprete en una entrevista a la revista Rogue.

"Comencé en 'Gossip Girl' hace diez años, cuando apenas tenía 20. Ahora ya he cumplido los 30. Me encantó grabar la serie, pero ahora estoy haciendo algo nuevo que también me gusta muchísimo y un poco más adecuado a muy gusto actual".

El proyecto al que se refiere la artista es una nueva serie de la cadena Fox titulada 'Making History', su regreso por todo lo alto a la pequeña pantalla tras el nacimiento en 2015 de su hija Arlo, fruto de su relación con Adam Brody.

"Cuando acepté formar parte del show y volver a trabajar de forma consistente en algo, lo hice con criterio. Había leído otros guiones, pero este era el adecuado. Fue amor a primera vista", afirma.