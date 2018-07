Lindsay Lohan también coquetea con el mundo de los realities

En vista del éxito que han venido cosechando figuras como Paris Hilton y Kim Kardashian gracias al escaparate que supone la telerrealidad -un formato al que pronto podría unirse el futbolista Cristiano Ronaldo con un nuevo programa-, resulta comprensible que la actriz Lindsay Lohan se haya enfrascado ahora en unas intensas negociaciones que podrían desembocar en la creación de un flamante espacio televisivo solo para ella en la cadena MTV.

Según el periódico The New York Post, la pelirroja intérprete, quien de momento no tiene ningún rodaje o proyecto interpretativo en recámara, se habría puesto en contacto con la productora Bunim/Murray, responsable curiosamente del reality 'Keeping Up with the Kardashians' y de 'Living Lohan' -programa que protagonizó su madre Dina en 2008-, para proponer una especie de "documental" centrado en su última aventura empresarial como propietaria de clubes nocturnos en Grecia.

"El documental va a girar en torno a la apertura de su segunda discoteca en Mikonos, y todo ello desde un enfoque fresco, provocador y con un cierto gusto europeo. La grabación empezará en agosto, en plena temporada alta, y Lindsay espera que algunas celebridades se animen a participar en el programa", ha revelado una fuente al citado medio.El segundo establecimiento de esta cadena de clubs playeros, bautizada con el nombre de 'Lohan Beach House', abrió sus puertas hace poco más de un mes en la popular isla helena y, aunque de momento no han trascendido demasiados detalles sobre su rendimiento, la buena acogida de su predecesora -inaugurada el verano pasado en Atenas- y el interés que parece haber mostrado la productora en el proyecto parecen vaticinar otro notable hito empresarial para la controvertida intérprete.

La enésima reinvención de Lindsay Lohan, sin embargo, no parece haberle servido aún para hacer olvidar a los reporteros y a la opinión pública aquellos episodios más llamativos de su polémico pasado, como pudo comprobar ella misma al ser preguntada por sus años de "fiesta salvaje" en medio del acto de presentación de su nuevo local.

"¿Qué significa eso de fiestera? Sinceramente me incomoda mucho esa expresión a estas alturas de mi vida. Parece que algunas personas están ancladas en el pasado y no se dan cuenta de lo mucho que he cambiado desde entonces. Además, muchas de las historias que se han dicho sobre mis tiempos en Los Ángeles eran mentira", respondía Lindsay visiblemente enfadada.