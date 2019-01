Lindsay Lohan da vida a una primera dama vampiro en su regreso a la actuación

Tal y como había venido prometiendo en los últimos tiempos, Lindsay Lohan está retomando poco a poco su carrera como actriz y sus fans por fin pueden ver el trailer de su primer papel de peso desde la desastrosa película 'The Canyons' (2013).Su regreso a la actuación -el año pasado hizo una breve aparición en la serie 'Sick Note'- se ha producido dentro del género de los thriller sobrenaturales con 'Among the Shadows', una producción que se rodó en Europa a lo largo de 2015 y que fue presentada inicialmente como 'The Shadow Within'.

La antigua estrella infantil da vida a uno de los personajes principales: la mujer de un importante político que, según se ha desvelado en los primeros vídeos e imágenes promocionales, resulta ser además un vampiro. Por supuesto tampoco falta un clan de hombres-lobo para completar la historia repleta de acción.Quienes se sientan incapaces de esperar para ver a su ídolo hasta que el filme se estrene el próximo 5 de marzo en distintas plataformas digitales podrán calmar sus 'ansias de Lindsay' viendo a la empresaria en el reality que ha rodado para MTV, en el que muestra su lado más 'responsable' mientras maneja su club y restaurante a pie de playa en Grecia.

Pese a que la celebridad haya regresado a primera línea de actualidad gracias a esos trabajos y no a los escándalos en su vida personal, ella ha dejado claro que no está dispuesta a sacrificar la tranquilidad que ha encontrado en su actual residencia en Dubái regresando a Estados Unidos para estar más cerca de la meca del cine.