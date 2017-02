Maisie Williams entre la emoción y el temor por "Game of Thrones"

Aunque para los fans de 'Juego de tronos' (Game of Thrones) el final de la exitosa serie en 2018, cuando se emita su octava y última temporada, aún parece estar muy lejos, la actriz Maisie Williams -encargada de dar vida a la combativa Arya Stark- ya ha comenzado a acusar la mezcla de nerviosismo y emoción que marcará la despedida de su personaje al sumirla en una situación de incertidumbre profesional por primera vez desde que tenía 15 años.

"Ha sido mi red de seguridad. Si no hubiese trabajado en todo este tiempo, si no me hubieran dado ningún papel, no me habría preocupado demasiado, porque seguía teniendo ahí mi trabajo en 'Juego de tronos'. No contar con esa opción va a resultar muy extraño, pero también emocionante", reconoció la joven de 19 años en una entrevista a 'Entertainment Tonight', en la que adelantó por dónde le gustaría encaminar su trayectoria de cara a un futuro.

"Es cierto que también me permitirá modelar mi carrera al no estar atada a nada, y podré tomar decisiones arriesgadas".Pero por el momento, la mayor preocupación de Maisie es otorgar al personaje que tanto le ha dado un final por todo lo alto que satisfaga a los fans de la saga."Estoy tratando de hacerle justicia en las últimas escenas que me quedan. Mi intención es seguir dando forma a Arya de la misma manera que he hecho hasta ahora, para cerrar su arco argumental de forma satisfactoria, y espero que a la gente le guste", añadió.