María De Los Ángeles, nueva presentadora de Top Chef Panamá

La chef panameña, María De Los Ángeles, quien participó en la primera temporada de Top Chef; anunció este viernes en Tu Mañana que ahora podremos verla en otra faceta, no probaremos sus platos pero sí será la encargada de presentar cada programa de la segunda temporada de este concurso, que estrenará el mes que viene.

La talentosa chef confesó que siempre soñó con ser presentadora de un programa relacionado a la cocina y que se siente muy contenta y agradecida por esta oportunidad que le permitirá crecer, tanto personal como profesionalmente.

Sobre su participación en la primera temporada de Top Chef, expresó que "...la verdad fue un periodo de transición, al final de Top Chef para mí fue difícil, decidí tomarme un tiempo para descansar por decirlo así...la gente muy entusiasmada de seguirle la pista a uno, ellos quieren saber dónde estás, probar tus comidas...un día me llama mi querida productora y me dan la noticia...".

Asimismo, reveló que la presentadora de la primera temporada, Karen Guerra, está en la dulce espera.

Por otro lado, María De Los Ángeles informó que Charlie Collins y Pedro Masoliver, continúan siendo los jurados de alto perfil del programa. Sobre los participantes, dijo que "...hay muchísimo talento, el programa lo estamos llevando a diferentes provincias...lo disfruto muchísimo, no tengo la presión de la competencia, trato de ser la mediadora y darle palabras de aliento a los chef, porque sé cómo es estar allí...el programa estrenará en mayo, aún no tenemos día, no se lo pueden perder porque va a estar buenísimo".

Cabe señalar que el chef Hernán Correa fue el ganador de la primera temporada de Top Chef Panamá.