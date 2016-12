Mischa Barton revela horrible experiencia en "Dancing With the Stars"

El programa 'Dancing With the Stars', el equivalente de 'Mira quién baila', es uno de los más populares de la pequeña pantalla estadounidense por la espectacularidad de su vestuario y coreografías, y por el sinfín de rostros conocidos que han pasado por su pista de baile. Sin embargo, la actriz Mischa Barton guarda un recuerdo nefasto de su participación en dicho formato, hasta el punto de afirmar que se sintió ninguneada.

"No tenía ni idea de que sería tan horrible. El bailarín profesional con el que me emparejaron me regañaba. Se suponía que iba a poder controlar mis vestidos, y que podría participar en el proceso de diseño, y esa fue la razón por la que acepté la oferta. Eso nunca sucedió. No era una relación de colaboración, como sucede con el coreógrafo en el set de rodaje... Me sentí muy confundida, era como estar en 'Los juegos del hambre'. Era un concurso de popularidad. Fue horrible, me alegré mucho cuando me expulsaron", afirma la intérprete en conversación con The Ringer.

Finalmente la antigua estrella juvenil fue eliminada del concurso tras tan solo tres semanas, demostrando que su antigua fama en televisión como Marissa Cooper en la serie 'The O.C.' no le había servido a la hora de conquistar a los telespectadores. La carrera profesional de Mischa se ha visto obstaculizada por sus encontronazos con la justicia -en 2007 fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol-, unos altibajos que ella parece atribuir en parte a las dificultades que le ha supuesto ser un personaje público desde la infancia.

"Esta industria ha cambiado mucho, ahora es una locura. Llevo actuando desde los 8 años, y después también hice teatro. En aquel entonces no existían los mismos medios digitales. Se tarda un poco en acostumbrarse a eso. Ahora la gente joven cree que es fácil se famoso, y no lo es. Piensan que es fácil manejar la fama, pues no es así", apunta.