Natalia Tena se desahoga a gusto contra el final de "Juego de tronos"

La postura 'oficial' del reparto de 'Juego de tronos' ante la indignación generalizada que provocó el final de la serie, y más en concreto el asesinato de uno de sus personajes principales a manos de otro, ha sido la de cerrar filas en torno a los creadores de la ficción televisiva -David Benioff y Dan Weiss- defendiendo la manera en que habían concluido la historia.

Lo más que se atrevieron a decir algunos, como Conleth Hill (que daba vida a Varys) o Lena Headey (Cersei), es que les hubiera gustado tener una muerte más espectacular, pero reconociendo que se trataba más de una cuestión de ego personal que otra cosa.

La española Natalia Tena, que interpretó a la salvaje Osa hasta la sexta temporada de la producción de la HBO, ha sido de las pocas que ha hablado con total sinceridad acerca de su decepción con el argumento de la octava temporada -en concreto con los últimos tres capítulos- para reconocer que a sus ojos no estuvo a la altura de los estándares de calidad que se habían fijado anteriormente.

"Me gustó hasta la parte en que ella le clava el puñal", ha asegurado en una entrevista al podcast 'Yahoo's White Wine Question Time' refiriéndose a una escena clave del tercer capítulo, 'La larga noche'. "Hasta ahí me pareció todo bien. Pero a partir de ese momento, me dio la impresión... No lo entendí. El calibre de los guiones hacia el final y de las tramas y de lo que iba sucediendo, y cómo lo cerraron todo en comparación con otras temporadas, daba la sensación de que había sido escrito por otras personas. En mi opinión, no tenía sentido".

Por otra parte, la actriz y cantante ha admitido que la petición que circula desde hace meses pidiendo que se reescriba el final y se ruede de nuevo resulta algo extrema, aunque ella comprenda perfectamente por qué parte de los fans de la serie la han firmado.

"Me había tomado unos vasos de vino. Y lo vi todo del tirón, pero al final... mi novio tuvo que salir del barco donde vivimos porque estuve quejándome una hora entera de lo poco que me había gustado. Así que tuve que llamar a un amigo para seguir lamentándome", ha añadido para tratar de expresar lo frustrada que se sintió.