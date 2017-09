Nicole Kidman aprovecha su Emmy para denunciar la violencia de género

Además de irradiar entusiasmo al ver reconocido su trabajo en 'Big Little Lies' con el premio a la mejor actriz en una miniserie o película para la televisión, Nicole Kidman dejó patente sobre el escenario de la gala de los Emmy que tuvo lugar ayer domingo en Los Ángeles su satisfacción ante la oportunidad que le había brindado la célebre producción de concienciar aún más al público sobre una problemática tan acuciante como la violencia de género.

"Es una enfermedad muy insidiosa y compleja, que existe en muchos más lugares de los que nosotros mismos nos permitimos conocer. Está llena de vergüenza y secretismo, pero al concederme este premio, creo que estamos arrojando algo más de luz sobre el tema", aseguró la intérprete durante su discurso de aceptación en el Microsoft Theater de la ciudad.

De la misma forma, Nicole quiso dedicar su galardón a las dos personas más importantes de su vida con permiso de su marido Keith Urban, sus hijas pequeñas Sunday (9) y Faith (6), en las que no ha podido invertir tanto tiempo como le hubiera gustado durante estos últimos meses como consecuencia de tan intenso rodaje.

"Esto es para vosotras... Quiero que mis hijas pongan esta estatuilla en su vitrina para que cuando la miren, puedan decir: 'Cada vez que mamá no nos ha podido acostar y arroparnos, ha sido por esto'. Por lo menos he sacado algo positivo de ello", bromeó durante su alocución, poco antes de extender sus agradecimientos a su afamado marido y a todos aquellos que le han apoyado en su gran aventura televisiva.

"Tengo la suerte de contar con una familia muy artística que me ha respaldado en todo momento, en lo bueno y en lo malo. Han sido tan leales durante toda mi vida que necesito agradecérselo personalmente. Sobre todo, a mis dos hijas y mi querido marido, a los que les he tenido que pedir que me ayudaran en este último camino artístico que he tomado y han hecho tantos sacrificios por ello", aseguró emocionada.