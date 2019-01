Al Pacino se pasa a la televisión con la serie "The Hunt", de Amazon

La leyenda estadounidense del cine Al Pacino se pasará a la televisión de la mano de Amazon con la serie "The Hunt", informó hoy el medio especializado Deadline.

Fuentes cercanas a este proyecto para la pequeña pantalla, que cuenta con Jordan Peele, director de "Get Out" (2017), como productor ejecutivo, señalaron a Deadline que el acuerdo con Pacino debería firmarse en los próximos días.

"The Hunt", que tendrá diez episodios, se centrará en un comando dedicado a atrapar nazis en el Nueva York de 1977, donde se esconde un grupo de personas que conspiran para crear en Estados Unidos el "Cuarto Reich".

El reparto de la serie incluye también a Logan Lerman, intérprete conocido por las dos películas de Percy Jackson y el filme "The Perks of Being a Wallflower" (2012).

Ganador del Óscar al mejor actor por "Scent of a Woman" (1992), Pacino hizo historia en el cine al protagonizar la trilogía de "The Godfather".

Aunque ha dedicado la mayor parte de su carrera al cine, Pacino ha participado en proyectos televisivos como la serie limitada "Angels in America" (2003), o los filmes para la pequeña pantalla "Phil Spector" (2013) y "Paterno" (2018).

Además, en 2019 estrenará dos de los proyectos más esperados del año: "The Irishman", película de Martin Scorsese y en la que también aparece Robert de Niro; y "Once Upon a Time in Hollywood", la nueva cinta de Quentin Tarantino.