Portia de Rossi se retira de la actuación

Desde que renunciara al mundo de la moda en favor de la actuación, la carrera de Portia de Rossi se ha desarrollado casi en su totalidad en la pequeña pantalla a través de personajes secundarios como el de la abogada Nelle Porter que interpretaba en la serie 'Ally McBeal', pero sin duda el papel que más popularidad le ha reportado ha sido el de pareja de la famosa presentadora Ellen DeGeneres.

Ahora la celebridad ha decidido reinventarse para desmarcarse de esas dos etiquetas, la de 'esposa de' y 'actriz de', e iniciar una nueva trayectoria como mujer de negocios.

"No eres demasiado aficionada a hablar con la prensa o a acudir a programas televisivos, así que gracias por estar aquí. Es cierto, no le gusta nada de todo eso. Por eso ha dejado la interpretación. Decidiste que no querías seguir haciéndolo y por eso dejaste 'Scandal'", explicó Ellen durante la última visita de la exmodelo a su talk-show, encargándose de revelar la impactante noticia por ella."Estaba a punto de cumplir los 45, me estaba haciendo mayor, sí, y empecé a plantearme si habría algo más con lo que pudiera probar suerte ahora y que nunca antes hubiera hecho. Ya sabía lo que la interpretación me tenía reservado de cara a los próximos diez o veinte años, así que opté por dejarlo y empezar un nuevo negocio".

Pero antes de despedirse para siempre de su segunda pasión, Portia todavía participará en la quinta temporada de 'Arrested Development', la producción de Netflix en la que ha participado como estrella invitada de forma intermitente durante los últimos años. El siguiente proyecto una vez dé carpetazo a esa fase de su vida será una 'start-up' llamada 'General Public' y que ha desarrollado en colaboración con Fujifilm.

Su objetivo pasa "por apoyar a los artistas, no el arte" al crear fieles reproducciones en tres dimensiones de su trabajo que les permita comercializar réplicas de alta calidad de sus obras y beneficiarse directamente de sus ventas, sin necesidad de intermediarios o galerías.