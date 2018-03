Productor Gustavo Loza niega haber violado a la actriz Karla Souza

635x357 La actriz Karla Souza reconocida por su trabajo en "How to get away with murder". Foto/Cortesía.

El productor mexicano de series y telenovelas Gustavo Loza rechazó este miércoles estar vinculado al caso de violación sexual que denunció la actriz Karla Souza, luego que la cadena Televisa, la más grande de habla hispana, rompiera públicamente toda relación con él por este escándalo.

"Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de Televisa (...) me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por Karla Souza, lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente", escribió Loza en Twitter.

Souza, que ahora personifica a Laurel Castillo en la serie estadounidense "How to get away with murder", dijo el martes en entrevista con CNN que fue acosada y violada en los inicios de su carrera en México por un productor -cuyo nombre rechazó revelar- de una serie televisiva que estaba rodando.

Loza se defendió en una entrevista con Radio Fórmula asegurando que él no es el agresor de la actriz, con quien dice que mantuvo una relación amorosa formal.

"Llegué a tener una relación sentimental con Karla Souza y nunca lo había comentado, porque la vida privada es privada (...) Ella conoce a mi familia, conoce a mis hijos, ha estado cualquier cantidad de veces en mi casa. Pero que yo haya tenido una relación sentimental con Karla Souza, que no se dio a conocer públicamente, eso no me hace un violador", zanjó.

Tras la denuncia que hizo Souza sin revelar el nombre de su agresor, Televisa, líder en la producción de culebrones, informó en su noticiario nocturno que "rompe toda relación laboral con Gustavo Loza tras denuncias realizadas por la actriz Karla Souza. La empresa no tolerará conductas como la denunciada".

En su testimonio, la actriz de 32 años dijo: "Después de estar teniendo este abuso total, de su poder, acabé cediendo, de cierta manera, a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería que me tocara. Y en una de las instancias me agredió violentamente. Y sí, me violó".

Al poner fin al acoso "me corre de la serie", dijo. Observó, sin embargo, que los superiores del productor ordenaron que la actriz continuara en el proyecto.

Souza trabajó en dos ocasiones con Loza: en la serie "Los héroes del norte", en 2010, y en la cinta "¿Qué culpa tiene el niño?", rodada en 2016, cuando la actriz ya gozaba de gran renombre tras protagonizar la exitosa película "Nosotros los Nobles" (2012) y de haberse incorporado a "How to get away with murder" desde 2014.

Salma Hayek, la actriz mexicana de mayor renombre internacional, denunció meses atrás que fue una de las víctimas de acoso sexual de Harvey Weinstein mientras rodaba la cinta "Frida" (2002).