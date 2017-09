Reese Witherspoon ofrece los primeros detalles sobre su nueva serie con Jennifer Aniston

La actriz Reese Witherspoon se ha decidido finalmente a dar algunas pistas sobre la nueva serie de televisión que está preparando junto a su buena amiga Jennifer Aniston, una producción que llevará a las dos intérpretes a compartir pantalla por primera vez desde los tiempos de 'Friends' -en los que la primera aparecía esporádicamente en el papel de Jill, la hermana menor de Rachel- y que versará sobre el lado más desconocido de la televisión en directo.

"Jen y yo estamos inmersas en un nuevo proyecto ambientado en los programas matutinos de televisión... Y sí, va a ser genial porque me parece que este es un mundo muy interesante que había que explorar", reveló la artista a su paso por el espacio 'Watch What Happens Live!', justo antes de dejar entrever, por otro lado, que la exitosa serie que protagoniza en estos momentos, 'Big Little Lies', podría despedirse de los espectadores antes de lo previsto.

"La verdad es que sobre ese tema no tengo mucho que decir. Estamos hablando sobre ello y lo único que tenemos claro a día de hoy es que solo nos apetece darle continuidad si es con un guion tan bueno como el de la primera temporada. Estamos barajando algunas ideas", añadió la intérprete.

Ha pasado ya un mes desde que saliera a la luz que Reese y Jennifer tramaban un reencuentro interpretativo de gran envergadura para el próximo año, un proyecto que solo habría contado con la aprobación de la protagonista de 'Friends' tras percatarse de que este era el mejor que le habían ofrecido en mucho tiempo"Jennifer lleva años diciendo que le encantaría volver a la televisión y la verdad es que lo único que necesitaba para lanzarse a ello era que le ofrecieran un proyecto que de verdad le resultara interesante", revelaba entonces un miembro de su círculo cercano a la revista People.