Rihanna no soporta verse actuando en la serie "Bates Motel"

Con el objetivo de consolidarse en el mundo de la interpretación tras haber cosechado ya grandes éxitos en el de la música y la moda, Rihanna se ha encargado de dar vida al famoso personaje de Marion Crane en la última temporada de 'Bates Motel', una aparición estelar que culminará con la mítica escena de la ducha ideada por el maestro Alfred Hitchcock.

En el primero de los dos episodios en los que aparece la de Barbados, al igual que en la película original de 1960, Marion Crane se encuentra con su prometido en una habitación para mantener relaciones íntimas. Sin embargo, en la reedición de 2017 esas escenas son bastante más explícitas, hasta el punto de avergonzar a la extravagante y siempre provocadora intérprete.

"Esto es muy raro, oh Díos mío. No puedo. No puedo oír mi voz. ¡Es asqueroso!", confesó en un vídeo emitido en directo a través de Instagram mientras visionaba el capítulo. En la misma retransmisión, la artista propuso un divertido juego a sus seguidores, que consistía en beber un chupito de tequila cada vez que su personaje decía "Norman", refiriéndose a Norman Bates, el joven protagonista de la serie interpretado por Freddie Highmore.

La elección de Rihanna para encarnar al emblemático personaje, cuyo perfil como intérprete nada tiene que ver con el de la Janet Leigh original, fue algo que tuvieron claro desde el principio los productores del formato, Carlton Cuse y Kerry Ehrin.

"Quisimos empujar el icónico papel a un nuevo foco contemporáneo y redefinirlo de una manera que tuviera sentido y a la vez fuese emocionante. También oímos que Rihanna era fan de la serie, y nosotros somos grandes seguidores de su carrera, por lo que era la perfecta colisión entre creatividad y destino", explicaba el primero en la última edición de la Comic-Con celebrada en San Diego.

Esta no es la primera incursión de Rihanna en la industria del cine o la televisión, ya que además de pequeños cameos o su primer papel en 'Battleship' en 2012, ha terminado de rodar recientemente la esperada cinta de acción 'Ocean's Eight' junto a Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter y otras reconocidas intérpretes.