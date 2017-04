635x357 "Riverdale" lleva el universo de Archie a una nueva era. BERENICE BAUTISTA (Associated Press)

Varias cosas han cambiado en "Riverdale", pero lo esencial de la historia de Archie sigue en la serie televisiva basada en el emblemático cómic.

En la preparatoria Archie sigue siendo un galán y además de tener a Betty enamorada de él llama la atención de Verónica. Pero el tono pasa de una comedia ligera a un verdadero drama cuando se descubre que uno de los estudiantes ha sido asesinado. Otro de los grandes cambios en la serie es que todos los personajes tienen una personalidad más compleja y oscura que lo que los lectores del cómic están acostumbrados.

"Incorporamos aspectos de los personajes tradicionales y emblemáticos, pero nosotros sólo los hicimos más modernos y profundos", dijo a medios la actriz Lili Reinhart, quien interpreta a Betty. "El público agradece que mostremos a los personajes de una forma diferente, creo que les parece interesante, nunca piensas que Betty podría tener ansiedad y depresión leyendo el cómic, así que esta es una mirada muy interesante".

A la lista de romances de Archie se suma el de su maestra de música.

"No lo tratamos de promover", dijo el actor neozelandés K. J. Apa quien da vida al pelirrojo. "Creo que Archie creció muy rápido después de esa situación y aprendió mucho de eso".

La primera temporada de la serie se estrenará en Latinoamérica el 26 de abril por Warner Channel. En Estados Unidos está por concluir y ya tiene una segunda temporada asegurada.

Camila Mendes interpreta a Verónica, quien en esta versión de Archie es humilde y se esfuerza por cuidar de los demás, no como la presuntuosa del cómic.

"Siento que estamos redefiniendo lo que es un drama para adolescentes y es importante porque los adolescentes son diferentes ahora, ya no se les puede dar contenido barato porque hay contenido por todas partes", dijo Mendes. "Los adolescentes saben lo que es un contenido de calidad".

El padre de Mendes es originario de Brasilia y su madre de Porto Alegre, ellos crecieron en Brasil antes de emigrar a Estados Unidos. Mendes habla portugués y ha visitado a su familia en Brasil en múltiples ocasiones. En la serie no se especifica de dónde es la madre de Verónica pero le dice "mi'ja" y en un episodio le habla en español a Jughead.

Hablando de Jughead, quien era conocido como Torombolo en el cómic en español, este es otro de los personajes presentados bajo una luz diferente en la que no sólo es gracioso y comilón, sino que escribe una novela y su humor se hace más ácido.

"La comedia es interesante porque es un tono más oscuro y era una característica de su personalidad contrastante", dijo el actor Cole Sprouse, quien lo interpreta. "Él usa la comedia como un mecanismo de defensa como la gente lo haría si se tropieza enfrente de todo mundo".

La producción juega con una dualidad entre lo viejo y lo nuevo, hay autos de los años 50 y la cafetería de Pop luce como en el cómic, mientras que los estudiantes tienen computadoras.

"Es como un paisaje de ensueño, nunca decimos en qué momento estamos y quizá nunca lo digamos, está hecho para sentir que entras en una zona desconocida", dijo Sprouse. "Son personajes modernos con problemas modernos y tecnologías modernas, pero por algún motivo nadie está en sus celulares".

Madelaine Petsch interpreta a Cheryl Blossom, una chica rica y altanera cuya vida entra en el caos por la muerte de su hermano.

"Ella es horrible especialmente en los primeros capítulos, pero a lo largo de la temporada logras ver lo que está pasando en realidad", dijo Petsch. "Está muy dañada y sola, tratando de descubrir quién es como persona".

Jossie, la vocalista de la banda Josie and the Pussycats, deja de ser una pelirroja y es interpretada por la actriz de raza negra Ashleigh Murray, quien dijo que tomó seriamente el hecho de que Josie cambiara de etnicidad al tiempo que trató de evitar los estereotipos.

"Me gusta enviar el mensaje de que sin importar lo moreno que seas o lo blanco que seas, si tienes un compromiso, si tienes las habilidades y tienes el conocimiento no puedes permitir que nadie te detenga o te diga que no puedes alcanzar el éxito", sostuvo.

Murray dijo que le daba nervios cantar en un principio, incluso llegó a llorar cuando grababan las canciones para el piloto pues no le gustaba presentarse en público y "odio cómo suena mi voz". Pero le encanta bailar y entretener, además de que las otras Pusssycats son cantantes profesionales en la vida real, por lo que le han dado todo su apoyo.

"Estoy aprendiendo a disfrutarlo mucho más ahora y a sentirme más cómoda con mi voz", dijo.

Al final de cuentas para los actores "Riverdale" es una historia de amistad.

"Quizá su mundo exterior ha sido volteado de cabeza, hay un asesinato que ha afectado a todos. Sus familias están locas, pero se tienen el uno al otro y eso es lo más hermoso", dijo Mendes.