Robert y Michelle Rodríguez estrenarán serie de realidad virtual "The Limit"

635x357 Michelle Rodríguez explicó en una entrevista con Efe que entró en Hollywood "por la puerta de atrás" y que no cree que sea su mundo "para nada". Foto/EFE.

El cineasta Robert Rodríguez y la actriz Michelle Rodríguez estrenarán este verano la serie de realidad virtual "The Limit", informó en su cuenta de Facebook la productora audiovisual STX Entertainment.

Robert Rodríguez escribió, dirigió y produjo "The Limit", una serie con acción en primera persona y compuesta por breves capítulos que distribuirá Surreal, la división de realidad virtual de STX Entertainment

Michelle Rodríguez es la protagonista de "The Limit", una serie en la que interpreta a una mujer modificada genéticamente que está decidida a destruir a la agencia secreta que la diseñó.

Michelle y Robert Rodríguez ya habían trabajado juntos en las cintas "Machete" (2010) y "Machete Kills" (2013).

La próxima película de Robert Rodríguez será "Alita: Battle Angel", que llegará a la gran pantalla en diciembre de este año y en cuyo elenco figura también Michelle Rodríguez.

De origen mexicano, el cineasta ha destacado por filmes como "From Dusk Till Dawn" (1996), "Sin City" (2005) y la saga de "Spy Kids".

Por su parte, Michelle Rodríguez, con ascendencia dominicana y puertorriqueña, ha dejado su huella en "Resident Evil" (2002) "Avatar" (2009) y en la serie de películas "The Fast and the Furious".

Además de "Alita: Battle Angel", la actriz estrenará este año el thriller "Widows" del realizador Steve McQueen ("12 Years a Slave", 2013).