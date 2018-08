Ruby Rose será la nueva Batwoman

Tras saltar a la fama con su papel en 'Orange Is the New Black', la actriz Ruby Rose se ha labrado ya una importante reputación en el género de acción gracias a sus papeles en 'Resident Evil', 'XXX: El regreso de Xander Cage', 'John Wick: Chapter 2' o más recientemente con el filme sobre un tiburón prehistórico 'The Meg' y parece que seguirá por ese mismo mismo un poco más.

La cadena CW acaba de anunciar que la intérprete será la encargada de dar vida en la pequeña pantalla a Batwoman, también conocida como Kate Kane. Esta nueva versión del personaje del universo D.C., más fiel a la que se creó para los cómics, será presentado por primera en el crossover de varias de sus series sobre los superhéroes de la ciudad de Gotham -'Arrow', 'The Flash' y 'Supergirl'- que prepara para el próximo diciembre.

Sin embargo, si Rose consigue conquistar a la audiencia con su Batwoman, que la acercará más al papel de antiheroína que al de salvadora, podría contar con su propia serie: la primera con una protagonista abiertamente gay.De cara a esta apuesta en pos de la normalización en un universo ficticio que también contará con una superheroína trans interpretada por una actriz transexual Nicole Maines, la compañía siempre tuvo claro que quería apostar por una actriz que perteneciera al colectivo LGBTQ+ y con Ruby Rose parecen haber encontrado a la persona perfecta.

Desde que saltara a la fama en su Australia natal como presentadora de la MTV, la también DJ y modelo ha sido conocida por su imagen andrógina y su activismo en favor de los géneros no binarios que plasmó en el famoso corto 'Break Free', en el que comenzaba presentándose ante la cámara como una joven de melena larga y facciones seductoras que iba transformándose en un joven tatuado a base de despojarse de maquillaje, peluca y otros artificios.