Salón de la Fama de béisbol homenajeará a "Los Simpsons"

El Salón de la Fama del béisbol rendirá un homenaje a "Los Simpsons" el 27 de mayo, para conmemorar el 25 aniversario del episodio "Homero al Bate".

Transmitido por primera vez el 20 de febrero de 1997, "Homero al Bate" contó con la participación de Wade Boggs, Ken Griffey Jr. y Ozzie Smith, todos miembros del Salón de la Fama que en el episodio jugaron con el equipo de softbol de la planta nuclear de Springfield. En el episodio de utilizaron las voces de los jugadores reales, entre los que además estuvieron José Canseco, Roger Clemens, Don Mattingly, Steve Sax, Mike Scioscia y Darryl Strawberry.

Boggs y Smith participarán en una mesa redonda el 27 de mayo.

Pictured above, a signed script from @TheSimpsons 'Homer at the Bat' and a tape of the episode, preserved in Cooperstown. #HOFHomer pic.twitter.com/IkSJvaxvQq