Sophie Turner, Maisie Williams y ahora Emilia Clarke: tienen tatuaje de "Juego de tronos"

Los miembros del elenco de 'Juego de tronos' están teniendo dificultades a la hora de despedirse de la serie que, en la mayoría de los casos, les dio la fama y que se había convertido en su principal trabajo y sustento a lo largo de los siete últimos años.

Cada uno ha encontrado su propia forma de pasar página: Peter Dinklage -el encargado de dar vida a Tyrion Lannister- se ha centrado en buscar nuevos proyectos a la altura de la producción de la HBO, Kit Harington -Jon Nieve- se consuela pensando que la futura familia que espera formar junto a su esposa y compañera de reparto, Rose Leslie, siempre le recordará la historia de los Siete Reinos y los más jóvenes han optado por tatuarse.

Las primeras en hacerlo fueron Maisie Williams y Sophie Turner, hermanas en la ficción y bff en la vida real, cuando se tatuaron la fecha en que descubrieron que habían sido elegidas para interpretar a las hermanas Stark y eventualmente ambas añadieron un diseño más a su colección de tinta en homenaje a 'Juego de tronos'. La primera se tatuó la expresión 'no one' o 'nadie' en español que su personaje repite hasta la saciedad durante su entrenamiento para entrar a formar parte de La Casa de Blanco y Negro y la segunda se decantó por un dibujo de un huargo acompañado de la expresión 'La manada sobrevive', en referencia a la frase que pronuncia Sansa Stark pronuncia en el último episodio emitido hasta la fecha: "Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive".

Y ahora ha caído otro más... Parece que Emilia Clarke no quería ser menos que sus compañeras de reparto y ha decidido hacerse su propio tatuaje, en su caso en homenaje a los seres mitológicos que convierten a su personaje en la Madre de Dragones, La Que No Arde, Rompedora de Cadenas... etcétera etcétera.

"Dr Woo se ha asegurado de que esta mamá no olvide nunca a sus bebés #no os preocupéis, solo me desmayé durante un instante #con fuego y tinta #mi humor acaba de mejor #no podría estar más felizmente aterrada", ha anunciado la actriz en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que posa muy sonriente y mostrando las siluetas de tres dragones que ahora adornan el interior de su muñeca.