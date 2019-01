Sophie Turner ya ha contado el final de "Juego de tronos" a sus amigos

Aunque hasta hace unas semanas buena parte de los integrantes del elenco de 'Juego de tronos' aseguraban que sus labios estaban sellados y que, ya fuera en público o en su ámbito más privado, jamás revelarían el final de la aclamada serie de HBO, cuya última y definitiva tanda de episodios llegará a las pantallas el próximo mes de abril, la actriz Sophie Turner ha confesado ahora que ella ha roto esa regla no escrita al compartir información privilegiada sobre el desenlace con sus allegados.

"Siempre he sido muy mala a la hora de guardar secretos. Creo que nadie me cuenta nada estos días porque está claro que tarde o temprano lo voy a contar. Tengo que decir que algunos de mis amigos y familiares ya saben cómo acaba 'Juego de tronos'", ha relatado la joven intérprete en conversación con la revista W Magazine, antes de señalar que estas 'filtraciones voluntarias' se produjeron desde la sensatez y con la convicción de que sus interlocutores no le traicionarán.

"Para empezar, estaba completamente sobria cuando lo hice, o sea que no fue un despiste. Tampoco fue idea mía, sino que llegó un momento en que tuve que decir: 'Hey, si de verdad lo quieres saber, te lo tendré que contar'. Pero estamos hablando de gente de confianza, no de cualquier persona aleatoria. Sé que ellos sí que van a guardar el secreto", ha explicado con vehemencia.

A diferencia de todas esas pelucas que le hicieron la vida imposible en las últimas temporadas de la ficción televisiva -en su momento aseguró que le dejaban la cabeza grasienta por culpa del pegamento-, la artista británica sí se ha llevado a casa de recuerdo uno de los corsés que su personaje, Sansa Stark, ha venido luciendo en pantalla.

"No quería volver a ver ninguna de esas pelucas, menos mal que ya les he podido decir adiós. Lo único que me he quedado ha sido uno de los corsés del programa, pero jamás se me habría ocurrido llevarme una de esas malditas pelucas. Tampoco sé muy bien qué hacer con esa pieza, sería raro enmarcarla y más aún ponérmelo en mi vida diaria", ha bromeado en la misma conversación.