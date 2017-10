Ver "Stranger Things" de Netflix podría ser más caro en EEUU

Netflix subirá 10% el precio de su plan más popular en Estados Unidos, una medida que podría aumentar sus ganancias para superar a HBO, Amazon y otras rivales para continuar produciendo programas adictivos como “Stranger Things”.

El cambio anunciado el jueves afecta a la mayoría de los 53 millones de subscritores del servicio en Estados Unidos.

QUÉ AUMENTARÁ

Netflix cobrará ahora 11 dólares al mes, en vez de los 10 que cobra actualmente, para un plan que incluye HD y permite a la gente ver programas simultáneamente en dos aparatos conectados al internet.

El precio del otro plan que incluye ultra HD, o 4K, aumentará 17% a 14 dólares al mes tras costar 12 dólares. El plan que limita a los subscriptores a una pantalla a la vez sin HD seguirá costando 8 dólares al mes.

El aumento es el primero en dos años para Netflix, aunque millones de subscriptores no lo verán así. Esto es porque la compañía congeló temporalmente sus precios para los viejos subscriptores las últimas dos veces que subió sus costos, lo que retrasó los más recientes aumentos hasta la segunda mitad del año pasado para ellos.

En esta ocasión Netflix no hará excepciones. Comenzará a enviar notificaciones por correo electrónico sobre los nuevos precios a los subscriptores afectados el 19 de octubre y les dará 30 días para aceptar los nuevos precios, cambiar al plan más barato o cancelar el servicio.

POR QUÉ ESTÁN AUMENTANDO LOS PRECIOS

El aumento de precio está siendo impulsado por el deseo de Netflix de repuntar ganancias pues ahora gasta más dinero para financiar su aclamada programación original que incluye series como "House of Cards," ''Orange Is The New Black", "The Crown” y, por supuesto, "Stranger Things".

El éxito de esas series ayudó este año a Netflix a conseguir más nominaciones a los Emmy que cualquier otro canal, fuera de HBO. También es la razón principal por la que el público de Netflix casi se ha duplicado desde que el estreno de “House of Cards”, en febrero de 2013, comenzó su expansión hacia la programación original.

Pero pagar por series y películas exclusivas no ha sido barato. Netflix espera gastar unos 6.000 millones de dólares para un año de programación este 2017. Y se espera que los gastos vayan en aumento al competir contra rivales del streaming como Amazon, Hulu, YouTube, y potencialmente Apple, por los derechos de futuros programas y películas.

Amazon (que cuesta 99 dólares al año o unos 8,25 dólares al mes) ofrece un precio más bajo de Netflix mientras que la tarifa mensual de Hulu va de 8 dólares por un plan con comerciales a 11 para un plan sin comerciales.

POSIBLES CONSECUENCIAS

Netflix considera que su precio está justificado por las recientes mejoras en el servicio, como una función que permite a la gente descargar programas en sus celulares o en otros aparatos, para verlos sin conexión.

El analista de RBC Capital Markets, Mark Mahaney, cree que la programación de Netflix es tan atractiva que podría cobrar precios aún mayores y retener a la mayoría de su audiencia. Mahaney pronosticó que el próximo aumento de precios generará unos 650 millones de dólares adicionales de ganancias el próximo año.

Pero los subscriptores de Netflix se han rebelado contra el aumento de precios en el pasado, especialmente en 2011 cuando la empresa dejó de poner en paquete su servicio de streaming con su servicio de DVD por correo, lo que llevó a un aumento de hasta 60% para clientes que querían ambos planes. Netflix perdió 600.000 subscriptores y sus acciones cayeron 80% como consecuencia. Sin embargo la empresa se recuperó con fuerza y ha impulsado sus ganancias de su punto más bajo de 7,54 dólares en 2012 a casi 192 dólares para el jueves por la tarde, pues los inversionistas reaccionaron positivamente al aumento de precios, lo que provocó que sus acciones subieran 4%.

Netflix culpó una reciente reducción en el ritmo del aumento de subscriptores al aumento de precios congelados pues hubo viejos clientes que decidieron dejar el servicio en vez de pagar un poco más.

El analista de Wedbush Securities, Michael Pachter considera que menos del 10% de los subscriptores actuales cancelarán Netflix cuando vuelvan a aumentar los precios, pero prevé que será más difícil atraer nuevos clientes que se han ido por la alternativa más barata de Amazon.