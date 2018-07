Zendaya vuelve a meterse en la piel de una adolescente

Con sus últimos trabajos para la gran pantalla Zendaya parecía haber hecho un esfuerzo para alejarse del perfil de eterna adolescente en el que se han encasillado durante demasiado tiempo otras estrellas juveniles. Aunque en la película 'Spider-man: Homecoming' y en la serie 'K.C. Agente especial' seguía dando vida a estudiantes de instituto, en sus siguientes proyectos -'El gran showman' y 'White Lies', esta última aún pendiente de estreno- apostó por un registro más adulto del que ha vuelto a desligarse de cara a su próxima incursión televisiva de la mano de HBO.

Pese a que la joven de 21 años regresará a los pasillos escolares con la serie 'Euphoria', en esta ocasión lo hará para protagonizar una historia muy alejada de la corrección política que ha definido sus colaboraciones con la factoría Disney que la encumbró. Esta nueva apuesta de la HBO -un reboot de la exitosa producción israelí del mismo nombre estrenada en 2012- ofrecerá una nueva mirada al mundo de los jóvenes en el que las drogas, el sexo y los excesos brillarán con luz propia.

Por el momento poco se sabe de la trama o de la serie en sí, más allá de que estará producida por el rapero Drake y su mánager Future the Prince, pero sin duda resultará refrescante para el público -y una gran oportunidad para ella- ver a Zendaya rompiendo con su imagen de niña buena. Por otra parte, también cabe destacar que, a diferencia de su antigua compañera de reparto Bella Thorne -con quien co-protagonizó 'Shake It Up'-, la también cantante nunca ha tenido prisa por romper del todo sus lazos con los estudios del ratón Mickey Mouse.

"Desde luego, me encantaría producir otra serie para Disney Channel, o quizá desarrollar una historia o crear otras tantas con personajes poderosos, en especial para mujeres y para mujeres de color. Creo que es vital que la gente joven se sienta identificada con lo que ve en pantalla", aseguraba hace meses en declaraciones a Entertainment Weekly.