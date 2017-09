El color blanco fue el ganador sobre la alfombra roja de los Emmys

Desde estrellas adolescentes como Millie Bobby Brown o Kiernan Shipka, la comediante Kate McKinnon o la megaestrella india Priyanka Chopra, lo que se vio sobre la alfombra roja de los premios Emmy de este domingo fue un deslumbrante blanco.

La semana de la moda en Nueva York, que se celebró hace pocos días, fue una fiesta de colores, pero para la gran noche de la televisión en Los Angeles, monocromático fue el nombre del juego, y en él salió triunfando el color blanco.

Abriendo el camino, la estrella de 13 años de "Stranger Things", Millie Bobby Brown, fascinó a la audiencia con un vestido sin tirantes de Calvin Klein cuya ancha falda la hacía parecer una princesa de cuento de hadas, algo muy lejos del terrorífico mundo de ciencia ficción que le hizo obtener una nominación a mejor actriz secundaria.

Elisabeth Moss, quien ganó el premio como mejor actriz dramática por su papel en la distópica serie "The Handmaid's Tale", vistió un claro vestido retro que a muchos los transportó a la época de "Mad Men", serie ambientada en los 60 y que la lanzó al estrellato.

La actriz de 15 años y que también tuvo un rol importante en "Mad Men" como la hija de Don Draper, Kiernan Shipka, brilló en un vestido Miu Miu color crema con enjoyadas cintas y tirantes.

Kate McKinnon aceptó el premio como mejor actriz secundaria en una comedia entre lágrimas por su interpretación de Hillary Clinton en "Saturday Night Live", en una blusa negra sin mangas y una falda larga. Y blanca, claro.

Priyanka Chopra sorprendió con un vestido blanco de Balmain con joyas incrustadas y con una emplumada cola que se arrastraba por la alfombra roja.

La estrella de "Veep", Anna Clumsky, vistió por su parte un largo vestido con lentejuelas de tono metálico -y con un generoso escote-, parecido al que vistió la estrella de "Orange is the new Black", Laverne Cox, aunque el de ésta última era más oscuro.

Y su compañera en este drama presidiario, Uzo Aduba, exhibió su voluptuosa figura en un traje de dos piezas con rayas plateadas y blancas.

