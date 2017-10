El documental sobre Steven Spielberg se estrena en HBO

Casi 30 horas de grabaciones de entrevistas exclusivas con Steven Spielberg forman el núcleo de "Spielberg", el documental producido por HBO y dirigido por Susan Lacy, que se estrenará este sábado en Estados Unidos y en los siguientes días en el resto de filiales internacionales de la plataforma.

La película recorre exhaustivamente la trayectoria del director de "E.T. the Extra-Terrestrial" a la vez que desvela detalles de su agridulce infancia, su obsesión por el cine a lo largo de su vida, su precoz paso por la televisión como niño prodigio y su ascenso a la fama a base de taquillazos.

También su posterior incursión en cine más dramático y las relaciones personales y profesionales que ha cultivado a lo largo de los años.

"Spielberg" incluye testimonios de familiares del director, de amigos y de colegas, e imágenes del rodaje de muchos de los títulos clave de su filmografía, incluidos "Jaws", "Raiders of the Lost Ark", "E.T. the Extra-Terrestrial", "Jurassic Park", "Schindler's list", "Saving Private Ryan" o "Bridge of spies".

Para construir este relato, Lacy recogió más de 80 testimonios, de estrellas de Hollywood, directores y productores: J.J. Abrams, Christian Bale, Drew Barrymore, Cate Blanchett, Francis Ford Coppola, Daniel Craig, Daniel Day-Lewis, Brian de Palma, Laura Dern, Leonardo DiCaprio, Richard Dreyfuss, Ralph Fiennes o Harrison Ford.

También participan David Geffen, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Holly Hunter, Jeffrey Katzenberg, Ben Kingsley, Kathleen Kennedy, George Lucas, Liam Neeson, Martin Scorsese, Oprah Winfrey y Robert Zemeckis.

En el relato en primera persona, el realizador reflexiona sobre su proceso creativo, en el que resuenan conceptos como la separación, la reconciliación, el patriotismo, la humanidad y la sorpresa, todos recurrentes en su filmografía.

Susan Lacy es la creadora y ex productora ejecutiva de la serie de WNET "American Masters", que se emite en la cadena pública norteamericana PBS. Ha recibido numerosos premios en su carrera, incluidos diez Emmy.

Como productora ejecutiva de "American Masters", Lacy se ha encargado de 250 títulos sobre algunos de los iconos culturales más relevantes de Estados Unidos, desde Charlie Chaplin a James Baldwin, pasando por Bob Dylan.

También ha dirigido largometrajes documentales sobre personajes tan diversos como Leonard Bernstein, David Geffen, Joni Mitchell, Judy Garland, Paul Simon, Rod Serling y Lena Horne.