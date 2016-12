Embarazo de Katherine Heigl le dificulta rodar escenas de sexo

La actriz Katherine Heigl no podría estar más entusiasmada ante la idea de volver a presentarse ante todos los espectadores de la televisión estadounidense con su papel protagonista en la nueva serie 'Doubt', aunque también es cierto que su regreso a la pequeña pantalla -de forma más concreta la grabación de ciertas escenas definidas por una carga sexual- no se ha visto exento de contratiempos a causa del volumen que ha ido adquiriendo su barriguita desde que se quedara embarazada del que será su primer hijo biológico con su marido Josh Kelley.

"El caso es que teníamos entre nosotros [su compañero de reparto y ella] esta pelota gigante de baloncesto que nos impedía acercarnos más el uno al otro. Y yo no paraba de decirle: 'Lo siento de veras, esto es muy extraño'. Él no dejó en ningún momento de mostrarse encantador conmigo, pero lo cierto es que me sentía fatal conmigo misma. Es que ahora mismo no me siento especialmente atractiva. Quiero decir, puedo ser muy pasional en este estado, pero en esta clase de situaciones no puedo fingir que soy tan fogosa", bromeó la estrella televisiva al programa 'Extra' sobre los entresijos de la producción que emitirá el canal CBS a partir del próximo mes de febrero.

Aunque la estadounidense ya tiene dos niñas, Naleigh (7) y Adelaide (4), el hecho de haber recurrido anteriormente a la adopción para iniciar su andadura en la maternidad le ha llevado ahora, a sus 38 años, a experimentar por primera vez las sensaciones y los cambios físicos asociados al proceso de gestación, una serie de novedades de las que la intérprete no parece tener queja al margen de la transformación que ha sufrido su trasero.

"Me siento fenomenal, la verdad, está siendo un embarazo muy llevadero y al mismo tiempo emocionante porque nunca antes había vivido todo esto. No podría sentirme más afortunada por lo sencillo que me está resultando. Eso sí, todavía me sorprende ver cómo se expande mi cuerpo, sobre todo porque me he dado cuenta de que lo hace en las dos direcciones. No sé qué tiene que ver mi cu*lo con todo esto y por qué crece tanto", bromeó en la misma conversación.

Al igual que la futura madre, las hermanas del retoño que está a punto de nacer no han dejado de irradiar entusiasmo ante la idea de contar con un nuevo miembro en la familia, por lo que no dejan de presionar a la extrovertida actriz para que dé a luz lo antes posible.

"A veces se les olvida y siguen adelante con sus vidas, pero de vez en cuando vienen y me dicen: 'Hey, ¿cuándo vas a tener al bebé?'. Me resulta adorable que hablen del bebé como algo que pertenece a toda la familia por igual. Estamos todos muy emocionados y expectantes ante esta nueva etapa en nuestras vidas", apuntó.