El primer Emmy de la era Trump, con mucho condimento político

El presidente estadounidense Donald Trump será, probablemente sin quererlo, uno de los protagonistas de los Emmys de este domingo.

No solo será blanco seguro de las bromas del anfitrión Stephen Colbert, sino que las parodias sobre él y su gobierno acapararon buena parte de las nominaciones.

"Saturday Night Live" (SNL) de NBC recibió 22 nominaciones -la mayor cantidad al lado del show de ciencia ficción de HBO "Westworld- por una serie de 'sketchs' sobre el nuevo mandatario, encarnado por Alec Baldwin.

Trump ha calificado la imitación como "tendenciosa" y "nada graciosa". "No puede ser peor", escribió del programa en diciembre el entonces recién electo Trump en Twitter.

Pero las parodias políticas subieron la audiencia del programa y todos los expertos en el sitio de predicciones Gold Derby colocan a Baldwin primero en la lista de nominados.

"Veep", otra comedia política, recibió en total 17 nominaciones, incluida la de mejor serie de comedia y mejor actriz para Julia Louis-Dreyfus, que también suena como favorita a alcanzar su sexto Emmy por su papel en la desventurada vida de la expresidenta Selina Meyer.

Donde será necesaria la bola de cristal será en el género drama.

"Downton Abbey" es historia y "Juego de tronos" está fuera de competencia, por lo que la categoría de drama está muy abierta y competida con muchos aclamados programas debutando este año.

La serie de fantasía épica de HBO, sobre familias nobles peleando por el control del trono de Hierro, alcanzó un récord de 12 premios el año pasado, pero no entró en esta edición porque comenzó su séptima temporada muy tarde para ser considerada por los jurados.

Eso deja el campo abierto para muchas aclamadas series debutantes, incluidos "Westworld"; la historia distópica de "The Handmaid's Tale" de Hulu, en la que su protagonista Elisabeth Moss encabeza las encuestas al premio a mejor actriz; y la serie de terror y con estética de los 80 "Stranger Things" de Netflix.

Está también "The Crown" (Netflix), sobre el ascenso al trono de la reina Isabel II, que ganó dos Globos de Oro, y el drama familiar "This Is Us" de NBC.

Las re-nominadas "Better Call Saul" (AMC) y "House of Cards" (Netflix) no hicieron más fácil el trabajo de los jurados.

"El talento y la escritura de la televisión por cable hoy es lo que el cine era hace 10 años", estimó Fiona Dourif, estrella del show de BBC America "Dirk Gently's Holistic Detective Agency".

Los premios que entrega la Academia de la Televisión, que celebra su 69º edición, son entregados en dos fines de semana. El pasado se entregaron los premios creativos, en los que se reconoce principalmente al personal tras cámara de la televisión.

"Stranger Things", que ya ganó cinco de esos, es vista como ganadora a mejor serie dramática por casi todos los expertos de Gold Derby.

Aunque los sitios especializados Variety y The Hollywood Reporter se lo dan a "This is Us", que aparece con uno de sus protagonistas, Sterling K. Brown, como favorito a mejor actor del género.

SNL, que aspira a cinco estatuillas el domingo, se llevó también cinco Emmys creativos, incluidos el de actor y actriz invitados en una serie de comedia para Dave Chapelle y Melissa McCarthy respectivamente.

McCarthy fue aclamada por su interpretación del incendiario exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien renunció en julio.

Spicer dijo esta semana que su imitación era "algo chistosa" y bromeó diciendo que le había "costado mucho dinero en terapia".