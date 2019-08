El protagonista masculino de "Yo soy Betty, la fea" explica el éxito duradero de la telenovela

La telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea' de 1999 se convirtió en un verdadero fenómeno que inspiró decenas de adaptaciones en países como España, Grecia, Israel y Polonia y que dio pie incluso a una serie en inglés -'Ugly Betty'- protagonizada por America Ferrera y producida por Salma Hayek.

Sin embargo, no todos los actores que formaron parte de esa primera versión ven con buenos ojos que el formato siga liderando los niveles de audiencia con las nuevas revisiones de la historia -la más reciente de ellas, la serie de Telemundo 'Betty en NY'- o con las reposiciones de la original.

El actor Jorge Enrique Abello, que dio vida al personaje del galán masculino Armando, considera que la conexión tan fuerte que los espectadores siguen sintiendo con las desventuras de una joven muy poco atractiva que se enamora de su jefe demuestra, en primer lugar, la mala calidad del resto de productos televisivos que se han estrenado en Colombia desde entonces y también lo poco que se ha evolucionado en la lucha contra el maltrato y la discriminación en su país.

"Dicen que hoy en día no se podría hacer algo como Betty, porque es sectario, hay homofobia, es machista profundamente, maltrata a la mujer... Tiene todos los códigos de lo que hoy no se podría hacer. Sin embargo, yo creo que eso es una hipocresía cultural porque, finalmente, lo que sucedía en Betty sigue sucediendo ahora, lo único que pasa es que no es políticamente correcto hablarlo. Y qué deberíamos hacer... ¿no hablar de ello?", ha apuntado en una entrevista concedida al programa 'La tele letal'.