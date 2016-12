¿Cuál será el próximo proyecto televisivo de Meghan Markle?

Desde que saliera a la luz hace unos meses su relación sentimental con el príncipe Enrique de Inglaterra, a la actriz Meghan Markle no han parado de lloverle distintas ofertas tanto en Norteamérica como en Reino Unido, donde su antes casi inexistente popularidad se ha disparado gracias al interés que genera su vida personal.

De todas las propuestas que ha recibido, las que más interesarían a la guapa intérprete -conocida principalmente por su trabajo en la serie 'Suits'- serían las relacionadas con el mundo de la cocina, en el que ya ha tratado de hacerse un nombre con su blog The TIG, en el que ofrece consejos sobre cómo llevar una dieta y un estilo de vida saludables, y su participación en el programa 'Power Lunch' de USA Network, en el que durante cinco episodios exploró distintos restaurantes de Nueva York.

"La situación ha cambiado radicalmente. El agente de Meghan no para de recibir llamadas de ambos lados del Atlántico. Muchos ejecutivos televisivos consideran que, con su atractivo y sus conocimientos culinarios, podría convertirse en una gran estrella. Ella siempre había querido emular el éxito de la chef británica Nigella Lawson, y esta es su oportunidad", asegura una fuente al periódico New York Daily News.

Antes de hacerse más conocida como la novia del nieto de Isabel II que por su carrera profesional, los planes de Meghan ya pasaban por compaginar su trayectoria interpretativa con algún proyecto paralelo que le permitiera dar rienda suelta a su vena gastronómica.

"La comida juega un papel esencial en mi vida y me apasiona cocinar. The TIG es una forma perfecta de compartir ese interés ahora mismo, pero creo que es bastante probable que en un futuro participe como jurado en un concurso de cocina y me gustaría explorar la posibilidad de publicar un libro de cocina en algún momento", aseguraba la propia Meghan.Actualmente la actriz se encuentra en Canadá completamente inmersa en el rodaje de la nueva temporada de 'Suits'. El próximo mes de enero se estrenará el primer capítulo de la serie desde que se hiciera pública su romance con Enrique de Inglaterra.