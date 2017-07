La transformación física de Alison Brie para la serie "GLOW"

La historia del cine y la televisión está repleta de ejemplos sobre los límites a los que están dispuestos a llegar muchos actores para dotar a sus personajes de mayor credibilidad.

En el caso de Alison Brie, que tuvo que entrenar duramente para convertirse en una de las luchadoras de la nueva serie de Netflix 'GLOW', lo que en un principio parecía que iba ser un sacrificio más por trabajo acabó convirtiéndose en la mejor decisión que ha tomado nunca tanto en su trayectoria profesional como en su vida personal, ya que hasta entonces la intérprete nunca se había sentido tan bien con su propio cuerpo.

"Nunca me había sentido tan segura. Me siento fuerte, poderosa. He ganado masa muscular y quemado grasa y todo funciona mejor. Quería coger fuerza para así poder hacer los movimientos mejor. Nunca había andado tan recta como ahora. Cuando aprendíamos una habilidad nueva, nos sentíamos mucho más poderosas que antes. Nos sorprendíamos a nosotras mismas. Como actrices, a veces resulta complicado no centrarse en querer estar delgadas y vestir como la gente quiere que lo hagamos. Pero cuando empezamos a trabajar en esta serie, es como si fuéramos atletas. Todo lo que comíamos y lo que hacíamos fuera del ring era para prepararnos. No importaba nuestro aspecto físico", confiesa en su reciente entrevista para Yahoo! Style.

La estadounidense protagoniza esta comedia dramática en la que da vida a Ruth Wilder, una actriz convertida en integrante de la mítica compañía de lucha libre 'Gorgeous Ladies of Wrestling', muy famosa en Estados Unidos por sus espectáculos televisivos de los años ochenta.

Los creadores del formato, Liv Flahive y Carly Mensch, han querido recuperar su historia en una serie que guarda muchas similitudes con 'Orange Is The New Black' -su creador, Jenji Kohan, es productor ejecutivo de 'GLOW'-, especialmente porque ambas cuenta con un elenco compuesto mayoritariamente por mujeres.

Precisamente estar rodeada de tanto talento femenino con una desbordante autoestima es otra de las razones por las cuales su última aventura profesional ha ayudado tanto a la esposa de Dave Franco a quererse un poco más.

"La serie trata sobre el cuerpo femenino, de cómo las mujeres utilizan su cuerpo y cómo se sienten en él. El rodaje fue una experiencia muy enriquecedora. Todas las mujeres de esta producción están encantadas con su cuerpo. Nunca había estado rodeada de tantas mujeres tan cómodas en su propia piel", reconoce para el mismo portal.