¿Qué hay de cierto en el triángulo amoroso que forman Luis Miguel e Iñárritu en la serie de Netflix?

El cuarto capítulo de la serie sobre la vida de Luis Miguel ha desvelado los pormenores del primer gran desamor del cantante: Mariana Yazbek, la joven fotógrafa a la que conoció con apenas 17 años durante el rodaje de su inolvidable videoclip 'Cuando calienta el sol'.

Su noviazgo, marcado por la diferencia de edad que existía entre ellos -ella era seis años mayor- y la oposición del padre del intérprete, que quería evitar a su retoño cualquier distracción, duró apenas un año, tiempo más que suficiente al parecer para que su final marcara profundamente a El Sol de México y le empujara a grabar su disco 'Busca una mujer', del que se desprendieron temas de desengaño como 'Culpable o no' o 'Fría como el viento'.

Todo este drama ha sido el eje central del mencionado episodio en el que se produce la primera aparición de un 'villano' muy especial llamado 'El Moro' e interpretado por Hugo Catalán, al que se presenta como el anterior novio de Mariana y como uno de los detonantes de su ruptura con Luis Miguel, quien estaba convencido de que su pareja le había sido infiel.

Aunque en ningún momento se menciona su nombre, no cuesta demasiado identificar al oscarizado cineasta Alejandro González Iñárritu -apodado 'El Negro'- como la principal inspiración detrás de ese personaje.Por supuesto, como cualquier otra ficción basada en hechos reales, cualquier parecido con la realidad debe tratarse con prudencia, de aquí que muchos se estén haciendo tras la emisión la misma pregunta: ¿qué hay de cierto en la historia que narra la serie en ese sentido?Si bien es cierto que el mexicano Diego Boneta es el encargado de dar vida a Luis Miguel, el drama de Telemundo y Netflix cuenta con la coproducción del mismísimo Luis Miguel, además de con su asesoría y su visto bueno a todos los temas -desde la desaparición de su madre hasta la tensa relación que mantenía con su padre- que se abordan.

Por tanto, no cabe sino deducir que la versión de los hechos que se refleja en ella corresponde con la que recuerda el cantante sobre el final de su primer romance. Por otra parte, Mariana ha asegurado en numerosas ocasiones que, aunque no mantenga ningún tipo de contacto con el artista, sigue deseándole lo mejor, así que al menos en su caso no parecen existir rencores.