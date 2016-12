635x357 Lin-Manuel Miranda es el Artista del Año de Associated Press. MARK KENNEDY (Associated Press)

Ganar un premio Pulitzer y un puñado de premios Tony en un solo año sería suficiente para cualquiera, pero no para Lin-Manuel Miranda. No en 2016.

El creador de "Hamilton" superó a Beyonce, Adele y Dwayne "The Rock" Johnson, al ser nombrado Artista del Año por The Associated Press, según una votación de los miembros de la agencia internacional de noticias.

El escritor y compositor puertorriqueño recibió esos honores y también obtuvo una nominación al Globo de Oro; ganó el Premio Edward M. Kennedy al Teatro Inspirado en la Historia Estadounidense; escribió música para una película de primer nivel, inspiró un libro best seller, un exitoso álbum de covers de "Hamilton" y un documental de PBS.

"Ha habido más que un poco de buena suerte en el año en sí y en la forma en que se desarrolló", dijo Miranda después de ser informado del honor. "Sigo tratando de trabajar en las cosas en las que siempre he querido trabajar e intento responder con un sí a las oportunidades por las que me patearía yo mismo para siempre si no las aprovechara".

Miranda se unió así a la lista de los ganadores del premio Artista del Año de AP, que en años recientes ha incluido a Adele, Taylor Swift, Jennifer Lawrence, Lady Gaga, Tina Fey y Betty White.

La exitosísima película animada de Disney, "Frozen", ganó el premio en 2014 y "Star Wars" el año pasado. Por cierto, Miranda escribió una de las canciones de "The Force Awakens".

Cuando fue el conductor de "Saturday Night Live" en octubre, reconoció lo poco común que era que el programa tuviera como anfitrión a un compositor de teatro, diciendo: "La mayoría de ustedes que están en casa no tienen idea de quién soy".

Seguramente lo saben ahora.

Miranda estuvo prácticamente en todas partes en la cultura popular este año: en los escenarios de teatro, en cine, televisión, música y la política, todo mientras participaba activamente en las redes sociales. Como dice una letra que escribió para Alexander Hamilton, a veces parecía que Miranda estaba trabajando como si "se le estuviera acabando el tiempo".